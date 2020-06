El papa agradece la labor de los pescadores y marineros durante la pandemia

Ciudad del Vaticano, 17 jun (EFE).- El papa Francisco agradeció a los marineros y pescadores por su labor y sacrificios durante la pandemia de coronavirus para proveer de alimentos a la población, en un vídeo publicado hoy por la Santa Sede.

'Estos son tiempos difíciles para el mundo porque nos enfrentamos al sufrimiento causado por el coronavirus. Vuestro trabajo como marineros y pescadores se ha vuelto aún más importante, para proveer a la gran familia humana de alimentos y otros géneros de primera necesidad', agradeció el pontífice.

Asimismo destacó que estos trabajadores son 'una categoría muy expuesta' que ha tenido que afrontar 'muchos sacrificios', como pasar largos periodos lejos de casa a bordo de los barcos sin poder bajar a tierra.

'La lejanía de la familia, los amigos y el propio país, el miedo al contagio, todos estos elementos son una pesada carga de llevar, ahora más que nunca. Me gustaría deciros: sabed que no estáis solos y que no estáis olvidados', sostuvo el papa argentino.

Y agregó: 'Vuestro trabajo en el mar a menudo os mantiene alejados, pero estáis presentes en mi oración y en mi mente'.

En estos meses, el papa Francisco ha dedicado mensajes a los varios sectores implicados en la lucha contra la pandemia, así como a las personas más damnificadas. EFE