El papa pide diálogo y la implicación internacional ante división de Chipre

Nicosia, 2 dic (EFE).- El papa Francisco abogó hoy por el diálogo como única solución ante la división de Chipre tras la ocupación por Turquía del norte del país en 1974 y pidió una mayor implicación de la comunidad internacional en este conflicto, en su mensaje a las autoridades chipriotas.

Francisco llegó hoy a Chipre para un viaje que le llevará también a Grecia y en el discurso a las autoridades en el palacio presidencial hizo referencia 'a la herida que más hace sufrir a esta tierra es la provocada por la terrible laceración que ha padecido en los últimos decenios' y 'que impide que muchas personas puedan volver a sus lugares de culto o a sus casas'.

Sin citar nunca a Turquía, el papa afirmó que 'el camino de la paz, que sana los conflictos y regenera la belleza de la fraternidad, está marcado por una palabra: diálogo'. 'Tenemos que ayudarnos a creer en la fuerza paciente y humilde del diálogo' y huir de 'gestos de poder, de las amenazas de venganza y de las demostraciones de fuerza', agregó.

El pontífice pidió entonces 'el compromiso por entablar un debate sincero que ponga las exigencias de la población en primer lugar' y también 'una implicación cada vez más activa de la Comunidad internacional, a la salvaguardia del patrimonio religioso y cultural, a la restitución de cuanto en este sentido es más querido por la gente, como los lugares o al menos los objetos sagrados'.

Tanto la Iglesia ortodoxa como la católica piden desde hace tiempo a Turquía que sean devueltas las iglesias situadas en el norte de la isla, en la autoproclamada República Turca del Norte Chipre, reconocida solo por Ankara.

Instó a que en esta conyuntura, 'no se desanimen, no caigan en el odio o renuncien a curar las heridas' y piensen 'en las generaciones futuras, que desean heredar un mundo pacificado, colaborador, unido, no habitado por rivalidades perennes y contaminadas por conflictos no resueltos'

'Para esto es necesario el diálogo, sin el cual la sospecha y el resentimiento crecen', añadió.

El papa también se refirió al Mediterráneo del que dijo 'es ahora lamentablemente es lugar de conflictos y de tragedias humanitarias' pero que deber ser 'el mare nostrum, el mar de todos los pueblos que se asoman a él para estar conectados, no divididos'.

En otro momento de su discurso, Francisco se dirigió a las autoridades pidiendo que protejan 'a los que estadísticamente son minoritarios' y entre ellos a 'las varias entidades católicas que se beneficiarían de un oportuno reconocimiento institucional'. EFE

