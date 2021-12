El papa pide que las tensiones en Ucrania se resuelvan con dialogo

Ciudad del Vaticano, 12 dic (EFE).- El papa Francisco pidió este domingo que las tensiones en Ucrania sean resueltas con diálogo por parte de la comunidad internacional y no con las armas, y lamentó que este año se hayan fabricado más armas que el pasado.

'Me duele mucho la última estadística que he leído: este año se han fabricado más armas que el pasado. Las armas no son el camino', dijo Francisco.

'Que esta Navidad el Señor lleve la paz a Ucrania', añadió.

Sus declaraciones se producen en vísperas de que el Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) aborde mañana la necesidad de rebajar la tensión por el refuerzo militar de Rusia en la frontera con Ucrania, con la posibilidad de imponer nuevas sanciones políticas y económicas a Moscú si vuelve a utilizar la fuerza contra ese país. EFE

