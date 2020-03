El papa pospone su encuentro con jóvenes economistas del mundo en Asís

Ciudad del Vaticano, 2 mar (EFE).- El papa Francisco ha decidido posponer al próximo 21 de noviembre su encuentro con jóvenes economistas y empresarios de todo el mundo en la ciudad italiana de Asís, previsto inicialmente entre el 26 y el 28 de marzo.

Los organizadores de la conferencia 'La economía de Francisco' informaron hoy de este cambio en la programación, en plena crisis en Italia del coronavirus, que ya ha infectado a más de 2.000 personas y causado la muerte a 52, la mayoría en el norte del país.

En el comunicado no se alude al coronavirus, sino que se limita a señalar que el cambio quiere 'favorecer un mejor desarrollo de la iniciativa vistas las dificultades que en estos momentos muchos jóvenes tienen al moverse a nivel internacional y nacional'.

Así, el encuentro entre el papa y los jóvenes participantes del foro tendrá lugar el 21 de noviembre en vez del 26 de marzo y estará precedido por algunos días de 'profundización' y debate.

No obstante, el 28 de marzo el pontífice acudirá al Salón Papal del convento de Asís para conectarse por vídeoconferencia con los jóvenes que pretendan asistir al foro y 'seguir con un entusiasmo aún mayor' hacia su realización, se lee en la nota.

El comité organizador ha señalado que 'en breve' darán nuevas instrucciones sobre la preparación del evento al que, aseguran, ya se han inscrito cerca de 2.000 jóvenes de 115 países del mundo.

El papa había convocado a jóvenes empresarios y estudiantes de Economía de todo el mundo a un encuentro en Asís (centro), tierra de san Francisco, el santo pobre, para idear juntos un cambio en el modelo socio-económico actual.

En una carta de mayo de 2019 a los jóvenes, el pontífice argentino señalaba que el objetivo era pensar un modelo económico 'diferente, que hace vivir y no asesina, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida de la Creación y no depreda'. EFE