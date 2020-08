El Parlamento de Kuwait aprueba la primera ley contra la violencia doméstica

El Cairo, 19 ago (EFE).- El Parlamento de Kuwait aprobó este miércoles en segunda lectura una ley contra la violencia doméstica por primera vez en este país árabe y la remitió al Gobierno.

La norma, que superó la segunda votación en la cámara con 38 votos a favor, uno en contra y una abstención, describe el delito de violencia doméstica, establece la creación de refugios para las víctimas y obliga a las autoridades correspondientes a adoptar medidas de protección, según la página web del Legislativo.

También anima a las víctimas a denunciar ante las autoridades competentes y estipula que se facilite información estadística de casos y se lleve a cabo una labor de concienciación social contra la violencia machista.

Como en el resto de países árabes, las leyes kuwaitíes son discriminatorias hacia las mujeres, a las que se requiere en algunos casos un tutor para poder firmar contratos de matrimonio, se restringe la posibilidad de solicitar el divorcio y pueden perder la custodia de los hijos si se vuelven a casar.

La organización de defensa de los derechos humanos Human Right Watch (HRW) denunció en su último informe anual que en Kuwat no existía una ley sobre violencia doméstica y que en este país no estaba siquiera penalizada la violación dentro del matrimonio.

HRW recordó que en 2015 se creó un centro nacional para “combatir la violencia doméstica”, pero se le requería priorizar la reconciliación por encima de la protección a las víctimas.

En la nueva ley se decreta la creación de un Comité Nacional de Protección frente a la Violencia Doméstica, que será el encargado de diseñar una estrategia contra este tipo de delitos, incluidos rogramas de capacitación para aquellos funcionarios que vayan a tratar este tipo de denuncias.

En la legislación se describe la violencia doméstica como “cualquier tipo de trato físico, psicológico, sexual o financiero, ya sea un acto, una omisión o una amenaza, cometido por un miembro de la familia contra uno o más individuos que exceda su responsabilidad legal y de conformidad con las acciones o crímenes tipificados en la legislación nacional”.

Entre otros aspectos, la norma aprobada en el Legislativo obliga a iniciar un proceso penal en base a cualquier denuncia independientemente de quién la haga y a guardar confidencialidad sobre cada caso, así como informar a las autoridades competentes.

Igualmente, considera la obligatoriedad de denunciar de cualquiera que sea testigo de un caso de violencia en el ámbito familiar. EFE