El Parlamento Europeo pide aumentar sanciones a Rusia por el caso Navalni

Bruselas, 19 ene (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) instó este martes a la Unión Europea (UE) a reflexionar sobre su relación con Rusia tras el arresto y envío a prisión preventiva del opositor al Kremlin Alexéi Navalni a su retorno a Moscú, y pidieron un aumento de las sanciones a este país.

Los grupos de la Eurocámara condenaron de manera unánime la detención de Navalni al regresar a Moscú procedente de Alemania, donde recibió tratamiento y rehabilitación durante casi cinco meses tras ser envenenado con un agente químico de la clase Novichok que, según él, fue ordenado directamente por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El diputado popular David McAllister apuntó a que este episodio es 'el último de muchos argumentos para una reevaluación de las relaciones entre la Unión Europea y Rusia' y pidió emplear en este caso el recientemente aprobado instrumento europeo para poder castigar en cualquier parte del mundo a los perpetradores de violaciones contra los derechos humanos.

La nueva norma, basada en la Ley Magnitsky de Estados Unidos, da más flexibilidad a la UE para imponer sus sanciones porque se podrán aplicar contra individuos o entidades concretas, sin tener que emitir medidas punitivas al país del que procedan.

También la socialdemócrata Isabel Santos consideró la situación una 'afrenta a la comunidad internacional' y pidió que los responsables del arresto del opositor entren en la lista de sancionados por este caso, que de momento incluye a seis altos cargos rusos y una entidad a los que la UE considera implicados en el intento de asesinato de Navalni el pasado verano.

Desde el grupo liberal, el diputado Guy Verhofstadt pidió igualmente a la Unión Europea 'más y más amplias sanciones' contra los responsables de la detención, así como reconsiderar incluso la continuación del tendido del gasoducto Nordstream 2, que unirá directamente Rusia y Alemania.

Para la diputada de los Verdes Heidi Hautala, el acoso a Navalni es 'una buena oportunidad para arrojar luz en lo que podría pasarle a la oposición' en las próximas elecciones legislativas de septiembre de este año, e incluso la ultraderecha de Identidad y Democracia, más cercana al Kremlin, consideró 'inaceptables' los desarrollos de este caso en los últimos meses.

Desde el grupo conservador, el diputado Hermann Tertsch advirtió de que Europa 'carece de credibilidad' porque el presidente ruso, Vladimir Putin, 'sabe que China viola muchos más derechos humanos que Rusia y sin embargo para Navidades le hemos regalado un acuerdo de inversiones' a este país asiático.

LAS SANCIONES, COMPETENCIA DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, recalcó la condena europea a la detención de Navalni y volvió a instar a Rusia a su liberación y la de todas las personas arrestadas en conexión a su retorno a Moscú.

El jefe de la diplomacia europea destacó que el Consejo debatirá este caso en su formación de Exteriores la próxima semana y recordó que son precisamente los Estados miembros los que tienen que acordar por unanimidad cualquier ampliación de las sanciones a personalidades o entidades rusas.

'Haremos lo que sea necesario, incluyendo a través de medidas restrictivas, si los Estados miembros lo consideran apropiado', subrayó ante los eurodiputados.

No obstante, Borrell insistió en que las relaciones entre la UE y Rusia 'no pueden reducirse' al ataque a Navalni y que, si bien los Veintisiete reaccionarán a este caso, 'hay otras dimensiones' en la relación entre Bruselas y Moscú que no pueden obviarse, como la implementación de los acuerdos de Minsk sobre el conflicto en Ucrania. EFE

