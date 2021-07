El paro de transportistas en Puerto Rico empieza a causar desabastecimiento

San Juan, 22 jul (EFE).- El paro general de los transportistas en Puerto Rico que comenzó este miércoles como forma de presión en las negociaciones sobre las tarifas de acarreo comenzó a provocar desabastecimiento en la isla.

El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG), Rafael Mercado, estimó que hay ya más de 200 gasolineras sin abastos de combustible en distintos puntos de la isla.

En declaraciones a El Nuevo Día, uno de los principales diarios de la isla, Mercado indicó que ya ronda el '20% de las estaciones, unas 200 o tal vez casi 300 que estén sin gasolina”.

“Ese número se puede ir duplicando para mañana, y llegar a 400 estaciones, si esta situación no se resuelve”, agregó Mercado, quien enviará a la secretaria de la gobernación, Noelia García, un escrito en el que pide asignar escoltas a los camioneros que quieran despachar gasolina.

La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico señaló, por su parte, que 'ha estado y continuará- trabajando en cooperación con el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, con ciertos representantes de los camioneros de Puerto Rico y la comunidad empresarial, para encontrar una solución.

'Estos asuntos por trabajar incluyen el reglamento propuesto para aumentar las tarifas de acarreo y su extensión a nuevos segmentos de la economía', agrega.

En este sentido, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Transporte se reunieron este jueves, sin que todavía se conozca el resultado del encuentro y a ultima hora lo hará el Negociado con los camioneros en La Fortaleza, sede del ejecutivo.

El portavoz de la delegación del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal que atienda, de manera expedita, los reclamos de los transportistas.

“Esta situación es inaceptable. Nuestro pueblo no se merece esta angustia. Nuestros transportistas tienen un reclamo que la Junta tiene que atender y es ya. Esto no se puede despachar con la simpleza con que la Junta de Supervisión lo ha hecho hasta ahora”, sentenció el expresidente de la Cámara Baja.

En su opinión, la Junta debe aprobar el reglamento del Negociado de Transporte y establecer una nueva estructura tarifaria 'en acorde con las realidades del Puerto Rico moderno'.

“El reglamento de tarifas de acarreo es una estructura legal necesaria para el sector de la transportación de carga en nuestra Isla. La Junta no se puede cerrar a las opciones, no puede ceñirse únicamente a su visión. Los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tienen el deber de velar porque sus políticas fiscales no inflijan en la prestación de los servicios al pueblo y la transportación terrestre de carga es vital para nuestra gente”, agregó Méndez Núñez.

En la mañana del miércoles, cientos de camioneros entraron en un paro general en protesta contra las acciones de la JSF para rechazar el nuevo reglamento del Negociado de Transporte el cual ajusta las tarifas de acarreo al nivel de inflación porque el documento no cumplía con los parámetros del Plan Fiscal.

El presidente de la Asociación de Camioneros de Arrastre, Edwin Marrero, dijo que las palabras de este miércoles del gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, de animar al sector de transporte a dejar el paro, no han provocado “ninguna diferencia' y ese día 'no salió ni un vagón” desde los muelles en San Juan.

Ponce y Yabucoa fueron este jueves escenario de sendas protestas de los camioneros.

En la primera, al sur de la isla, un transportista denunció que alguien rompió el vidrio delantero de su vehículo al pasar por el lugar donde estaban protestando otros camioneros. EFE

