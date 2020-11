El partido de Rutte pide “minizona Schengen” para controlar la inmigración

La Haya, 25 nov (EFE).- El partido liberal VVD de Países Bajos, del primer ministro Mark Rutte, ha propuesto este miércoles la creación de una “minizona Schengen” en la UE para que un grupo de países vecinos puedan cerrar de forma conjunta sus fronteras 'si es necesario' por un aumento de inmigración hacia Europa.

La diputada liberal Bente Becker consideró que 'existe un gran riesgo' de que, en tiempos de crisis financiera, muchos inmigrantes elijan Países Bajos 'debido a su prosperidad', por lo que La Haya debe estar preparada para 'mantener el control', a la espera del nuevo sistema europeo de asilo, porque las sociedades 'están bajo presión, incluso en peligro'.

En respuesta al ataque de octubre en la catedral de Niza, en el sur de Francia (cometido por un tunecino de 21 años), consideró que una 'minizona Schengen' permitiría a varios países cerrar sus fronteras conjuntamente a las personas migrantes en 'una situación de emergencia' en la que el flujo de refugiados sea 'incontrolable', pero manteniendo el comercio mutuo.

El propio Rutte aseguró que se debería 'considerar' una vigilancia fronteriza alternativa, a falta de un 'control adecuado' en las fronteras exteriores sobre quién entra en Europa, una propuesta más 'radical' que impediría la libre circulación de personas y bienes dentro de la UE, lo que sí 'debería seguir siendo así', según Becker.

En una carta publicada por el diario neerlandés AD, define su propuesta como 'más realista' como solución al 'problema migratorio' y descarta un posible 'nexit' (versión neerlandesa del brexit), porque sería 'perjudicial' para el mercado laboral, el comercio y la seguridad de Países Bajos fuera de la Unión Europea.

'No es necesario, podemos trabajar por un sistema europeo de asilo más estricto y, al mismo tiempo, elaborar un plan para protegernos mejor en tiempos de crisis. No todos los ciudadanos del mundo que buscan una vida mejor o más segura son bienvenidos en Países Bajos. Eso no debe quedarse en palabras, también debemos ser capaces de aplicarlo', añadió.

Aseguró que el sistema europeo de asilo 'está en quiebra' y, aunque tener la fronteras abiertas 'sea una ventaja económica, pagamos el precio con la inmigración ilegal' con países como 'Grecia e Italia, que nos piden ayuda porque están invadidas por pateras con inmigrantes', consideró. EFE