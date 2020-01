El patriarca ruso Kiril felicita a los ortodoxos por la Navidad

Moscú, 6 ene (EFE).- El patriarca ruso Kiril felicitó hoy a los creyentes de la Iglesia ortodoxa rusa con motivo de la Navidad.

'Les felicito de todo corazón en ocasión del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. El milagro de la encarnación divina ocurrido hace más de dos mil años colma nuestras almas de una alegría inefable', expresó, de cara a la Nochebuena.

El patriarca señaló que en la actualidad la Iglesia atraviesa tiempos difíciles y está sometida a grandes presiones.

'Vemos como las olas de las escisiones mece el navío de la Iglesia, que la tormenta de las pugnas y contradicciones pone en duda la unidad de los ortodoxos, como la gente, perturbada por el enemigo y el tentador, prefiere la fuente turbia de las maliciosas herejías a la fuente del agua viva de la fe', advirtió.

Kiril aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a que los feligreses valoren sus propios actos, y hasta que punto sus conductas siguen los mandatos de Dios.

'Pensemos si le seguimos con nuestras acciones, si no ponemos en primer lugar nuestro propio bienestar y confort, si no tememos que alguien sea mejor, más talentoso y bondadoso que nosotros, si no le hacemos mal a esa persona para tratarlo de ensuciar ante otros, derribar del pedestal para elevarnos nosotros mismos', invitó.

'¿Podría suceder que la fuente de la verdad deja de ser para nosotros el Señor y sus sagrados mandamientos, para suplantarla por nosotros mismos?', cuestionó, en una petición a abandonar la 'carga de las pasiones' y rezar por 'la multiplicación del amor'.

Desde hace casi un siglo las iglesias ortodoxas de Jerusalén, Rusia, Georgia y Serbia, que engloban a la mayoría de los feligreses ortodoxos, celebran la Navidad cada 7 de enero, ya que se orientan por el calendario juliano.

El resto de las iglesias ortodoxas se rigen por el calendario gregoriano.

Según los historiadores, la fecha de celebración de la Navidad es hasta cierto tipo relativa, ya que en vida de Cristo los hebreos utilizaban el calendario lunar, que a menudo resulta difícil cotejar con los posteriores calendarios solares. EFE