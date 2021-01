El 'Patriot' estadounidense navega de nuevo diez días después de su vuelco

Redacción deportes, 27 ene (EFE).- El AC75 'Patriot' del equipo estadounidense American Magic ha vuelto a navegar este miércoles (a las 07:00 hora CET) después del vuelco que sufrió el pasado día 17 durante la Copa Prada -Torneo de Desafiantes, quedando muy dañado.

El 'Patriot' ha salido de su base para entrenar delante puerto de Waitemata (Auckland) después de diez días de reparaciones en el hangar del equipo estadounidense. En su costado de babor luce ahora una pegatina (en forma de 'tirita' con las banderas de Nueva Zelanda, Gran Bretaña e Italia superpuestas y con la palabra 'gracias' escrita al lado.

Así, el equipo American Magic agradece a quienes les ayudaron durante su dramático vuelco y a los desinteresados trabajos de los otros equipos de la Copa del América, para ayudar a que el 'Patriot' regresara al agua.

Diseñadores, constructores, ingenieros y tripulantes han estado trabajando ininterrumpidamente 24 horas cada día para lograr tener el barco a punto. Hoy ya evoluciona en el campo de regatas, pero el jefe del equipo Terry Hutchinson es consciente de que el viernes ya deberán estar listos para competir frente al 'Luna Rossa Prada' italiano en las semifinales de la Copa Prada.

Ese día, ambos equipos comenzarán su serie al mejor de siete mangas (el ganador será el primero que llegue a cuatro victorias) y se medirá en la final al INEOS Team UK británico. El perdedor ya dirá adiós a esta edición de la Copa del América.

Los cuatro equipos que compiten en esta edición han mostrado una tremenda unidad durante los últimos 10 días, algo que rara vez se ve entre las habituales disputas sobre las reglas. Hutchinson ha expresado de nuevo su gratitud a todos ellos por su ayuda.

'No me ha sorprendido la calidad del trabajo que se ha realizado en nuestro hangar, pero quiero agradecer especialmente lo que el defensor del título, el Emirates Team New Zealand ha hecho por nosotros, con mano de obra y horas de trabajo nos sacaron de apuros. Ciertamente, sin su ayuda no hubiésemos logrado estar hoy de nuevo en el agua', señaló Hitchinson.

El 'Patriot' acabó con un enorme agujero en el costado de babor del casco y la zona necesitó ser reconstruida. La pieza fue realizada por los constructores del ETNZ en su base y trasladada a la de los estadounidenses, que la ensamblaron.

A partir de ahí los ingenieros mecatrónicos estadounidenses, técnicos electrónicos e informáticos realizaron reconstrucción electrónica del AC75 en el interior del casco, seriamente dañada en el vuelco.

Muy emocionado al ver el 'Patriot' de nuevo en el agua, el jefe del equipo estadounidense ha recordado que, 'como competidores, la mayoría de las veces' discuten 'sobre cosas que se tratan solo de regatas y reglas'. 'Discutimos para transmitir nuestros puntos de vista, pero hoy no se puede encontrar más deportividad o equipos más generosos que los que tenemos a nuestro alrededor'.

El jefe del Emirates Team New Zealand, Grant Dalton ha restado importancia a la participación del equipo de Nueva Zelanda en la reparación del 'Patriot', señalando que, 'toda la industria náutica se unió inmediatamente en torno al American Magic. 'Nosotros simplemente jugamos un pequeño papel'. EFE

