El PEN presiona al régimen cubano para que libere al rapero Maykel Osorbo

Miami, 15 nov (EFE).- La asociación mundial de escritores PEN Internacional denunció este lunes, en coincidencia con el Día del Escritor Encarcelado, el caso del rapero Maykel Osorbo, preso en una cárcel cubana desde mayo pasado por 'ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión', señaló la organización en un comunicado.

En su campaña de denuncia de escritores que 'están encarcelados o se enfrentan a persecución', el PEN Internacional insta a la adopción de medidas internacionales 'urgentes' para 'liberarlos y protegerlos'.

La asociación presentó en el 40 aniversario de la campaña del Día del Escritor Encarcelado los casos del emiratí Mohammed Al-Roken, la china Rahile Dawut, el turco Selahattin Demirtaş y el cubano Maykel Osobro, además de los 12 escritores encarcelados desde 2001 en Eritrea.

Osorbo está nominado a los premios Latin Grammy junto a los otros artistas de la canción 'Patria y vida', el himno de las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio, una canción que compite en dos categorías: mejor canción y mejor canción urbana.

Con su estribillo 'se acabó', dirigido al régimen cubano, 'Patria y vida' puede resonar antes que en Las Vegas en la marcha cívica convocada para hoy en Cuba y prohibida por el régimen cubano.

'El músico y activista #MaykelOsorbo está detenido desde mayo por levantar la voz contra la censura del Estado en sus obras artísticas. Únete a la campaña del Día del #EscritorEncarcelado, envía una carta al presidente de Cuba para que #LiberenAMaykel', pide el PEN en su cuenta de Twitter.

En la carta de solidaridad que escribe a Osorbo el escritor Germán Rojas, presidente del PEN Chile, le dice al rapero cubano que no está solo, que su 'música es hermosa y se escucha cada vez con más fuerza'.

'No cejes, que estamos esperando tu palabra hecha canción', dice Rojas, para aseverar a continuación: 'A mí no me interesa la ideología del Gobierno que reprime la libertad de expresión, simplemente es inaceptable'.

'No dejes que el tiempo oscuro de la celda apague la llama de tu corazón (...) Te abrazo con esa fuerza que solo encarcelados sabemos lo que es', concluye la carta.

Alessandra Pinna, experta en derechos humanos de la organización Freedom House, dijo hoy a Efe que La comunidad internacional 'debe reavivar la demanda de acceso a las cárceles cubanas' de organismos como la ONU y la Cruz Roja debido a la 'falta de transparencia' sobre detenidos como el músico Maykel Osorbo.

A través de su música y sus acciones, 'Maykel ha sido una de las voces más activas contra la represión de los derechos humanos en la isla', comenta a Efe Pinna, quien es subdirectora de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House.

El disidente, cointérprete del videoclip viral 'Patria y vida' fue llevado a prisión provisional en La Habana acusado de 'desobediencia, resistencia y desacato', según la organización de abogados activistas Cubalex.

Instaurado en 1981 por el Comité de Escritores Encarcelados del PEN International, el Día del escritor Encarcelado es una oportunidad para que el movimiento de PEN actúe en defensa de los escritores escogidos y garantice que tanto ellos como sus familias se sientan apoyados y no olvidados, indica la asociación en un comunicado. EFE

