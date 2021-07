El penalista Rodríguez Mourullo defenderá a Florentino Pérez en caso audios

Madrid, 14 jul (EFE).- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, trasladó este miércoles al despacho del penalista Gonzalo Rodríguez Mourullo toda la documentación necesaria para presentar una demanda contra el periodista José Antonio Abellán y elconfidencial.com en defensa del honor, la intimidad y su propia imagen por el 'caso audios', grabaciones realizadas hace quince años cuando no era ya presidente del club.

Según pudo saber Efe, el despacho de Gonzalo Rodríguez Mourullo analizará las grabaciones difundidas en las últimas horas donde el presidente habla sobre Raúl González, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, José Mourinho o Vicente del Bosque, entre otros.

Sobre el delantero portugués, el citado medio publicó hoy unas grabaciones en las que el presidente del Real Madrid aseguró en octubre de 2012, que “está loco, es un imbécil, un enfermo. Lo de este tío no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace'.

“Estos son dos anormales”, dijo en referencia a Mourinho y Cristiano Ronaldo. “Estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante... que le caen mal a todo el mundo”.

Entretanto, la Federación de Peñas de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado en el que mostró “todo” su “apoyo hacia nuestro presidente, Florentino Pérez Rodríguez, en relación con las grabaciones que están saliendo a la luz en los últimos días”.

“Se trata de una infame artimaña -otra más- urdida con el objeto de desprestigiar a su persona y, por extensión, al Real Madrid”, añadieron.

Florentino Pérez ya afirmó en las últimas horas en un comunicado que 'son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen'.

'Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga', agregó el dirigente blanco. EFE

