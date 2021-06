El Periódico de Guatemala, premio Iberoamericano al periodismo de denuncia

Madrid, 8 jun (EFE) .- 'En países como el mío, el periodismo es excesivamente complicado, es un ejercicio contra la corriente', reconoce a Efe José Rubén Zamora, fundador del Periódico de Guatemala, que mañana recibirá de manos del rey de España, Felipe VI, el Premio al Medio de Comunicación Destacado de Iberoamérica.

El jurado coincidió, por unanimidad, en reconocer el valor de este medio de comunicación, de 30 años de historia, en su incansable esfuerzo por hacer un periodismo de denuncia e investigación, por el que Zamora y su equipo han sufrido atentados, persecuciones, campañas de desprestigio y hasta bloqueos comerciales.

'En momentos como este en el que uno se siente olvidado y peleando contra molinos de viento es estimulante recibir un reconocimiento así, tan importante en el ámbito hispano', agradece Zamora.

En países como el nuestro - prosigue el responsable de El periódico de Guatemala, el periodismo 'suele ser considerado subversivo por los poderes establecidos públicos y privados y generalmente tiene lugar en un contexto de marginalidad y soledad'.

'Es un boicot eterno del mayor actor del mercado publicitario que es el Estado y las instituciones. A lo largo de nuestros 30 años de trabajo jamás hemos tenido anuncios del Estado y generalmente el presidente presiona a los anunciantes privados para que también se retiren de apoyarnos', explica.

Pero esa es solo una parte de lo que Zamora ha vivido a lo largo de estos años al frente del periódico: 'Mi casa ha sido invadida por la contrainteligencia militar, mi familia se exilió, solo quedé yo en Guatemala, me han tirado en las montañas, me han inyectado Valium, Diazepan, estuve 17 horas sin recuperar la conciencia, me hicieron una autopsia porque no tenía signos vitales, pero sobreviví también'.

Después de pasar por esas duras situaciones, asegura que la fuerza para seguir al frente del periódico le viene 'de la convicción de que mi país puede tener futuro y gente excepcional'.

'Dirijo a unas 200 personas que tienen coraje, compromiso y convicciones y no he tenido el valor de dejarlos solos. El gran desafío de un ser humano, y de manera muy particular de un hombre de prensa, es tener la capacidad de doblegar nuestro miedo y nuestra cobardía y marchar encima de ellas', señala emocionado Zamora, para quien el periodismo es 'un sacerdocio, un monasterio, es ser albañil de las letras'.

Los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España se conceden anualmente desde el año 1983, en el que fueron creados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Los galardones tienen por objeto reconocer la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y de las naciones con las que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

Están patrocinados por el grupo industrial Suez, con una dotación de 6.000 euros y una escultura del artista Joaquín Vaquero. El galardón Don Quijote está dotado con 9.000 euros y una escultura de Xema Teno. EFE