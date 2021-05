El periodista que entrevistó a Diana dice que 'nunca quiso hacerle daño'

Londres, 23 may (EFE).- Martin Bashir, el periodista que logró la explosiva entrevista con Diana de Gales en 1995 para la BBC, asegura que 'nunca' quiso 'hacer daño' a la princesa y sostiene que no cree que esa exclusiva mundial la perjudicara, en declaraciones difundidas este domingo por The Sunday Times.

Bashir recurrió a tácticas 'fraudulentas' -como falsificar documentos o extractos bancarios- para acceder a Lady Di a través de su hermano, el conde Charles Spencer, y persuadirle para que revelara públicamente intimidades, como las infidelidades de su entonces esposo, Carlos de Inglaterra, de quien estaba separada pero no divorciada.

La manera de proceder del reportero, que la pasada semana dejó la BBC alegando problemas de salud, es duramente criticada en un informe independiente divulgado el pasado jueves, cuyas conclusiones revelan que la corporación pública británica no cumplió con los 'altos estándares de integridad y transparencia'.

Con su reputación en entredicho, Bashir recuerda al citado dominical que Diana nunca se mostró descontenta sobre el contenido de la entrevista y que después de ser emitida, tanto él como su esposa, Deborah, mantuvieron la amistad con la princesa, que fue a visitarlos al hospital por el nacimiento de su tercera hija, Eliza.

'Nunca quise hacer daño de ninguna manera a Diana y no creo que lo hiciéramos. Todo lo que hicimos en cuanto a la entrevista fue lo que ella quiso, desde cuándo quería alertar al palacio (de Buckingham, hasta cuándo iba a emitirse, a su contenido... tanto mi familia como yo la queríamos', asegura.

Si bien 'siente profundamente' cómo ese acontecimiento afectó a los hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, rechaza la acusación vertida por el duque de Cambridge, que consideró que esa comparecencia televisiva 'contribuyó a los sentimientos de paranoia y aislamiento' de su madre.

'Incluso a principios de los 90, había historias y llamadas telefónicas que se grababan en secreto. Yo no fui el origen de nada de eso', indica.

Por su parte el hermano de Lady Di sostiene que hay una 'línea' que vincula la exclusiva y la trágica muerte de Diana en accidente de tráfico en París cuando huía en coche de fotógrafos, argumentando Lady Di reveló detalles de cómo gestionaba su seguridad.

Spencer ha pedido a Policía Metropolitana de Londres que estudie si el nuevo informe arroja nuevas evidencias de un posible delito.

'Puedo comprender la motivación (de Spencer) pero canalizar la tragedia, la difícil relación entre la familia real y los medios puramente sobre mis hombros no es razonable... Sugerir que yo soy individualmente responsable creo que es irracional e injusto', dijo.

Bashir admitió que 'obviamente se arrepiente' de haber falsificado documentos para ganarse la confianza del hermano de Diana pero señala que eso no afectó a la princesa. EFE