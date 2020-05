El peruano Ezio Oliva cree en el perdón y le canta en el mejor momento

Inés Amarelo

México, 21 may (EFE).- El cantante peruano Ezio Oliva lanzó recientemente un 'remix' junto al colombiano Yera de su canción '30 horas', un tema que recuerda la importancia de las segundas oportunidades y que llega en un momento complejo en el mundo donde hay que recapacitar sobre el perdón, explicó a Efe.

'El mensaje (de la canción) es de las segundas oportunidades, recuerda que el perdón puede cambiar tu vida. El actual es un momento importante para sacarla, ya que el aislamiento social (por el coronavirus) es difícil, hay quien tiene problemas con su pareja y si toca pedir perdón pues simplemente hazlo', relató en entrevista.

Después del éxito alcanzado con '30 horas', canción que llega ya a los 3,8 millones de visualizaciones en YouTube, el cantautor decidió romper con esquemas musicales y unirse a Yera, productor y cantante muy reconocido en el género urbano y a quien Oliva admira.

'La verdad es que estuvo muy bien. Hacer colaboraciones no solo genera que uno llegue al publico de otro artista, también aprendes ya que cada artista tiene un universo distinto, cada artista una manera y una mística distinta. Ver y aprender de lo que esta haciendo un compañero en este caso tan enorme es un privilegio', expresó.

Yera ha hecho canciones con artistas de la talla de Mau y Ricky o Morat y con su presencia le dio un giro al sencillo y al videoclip más cercano al pop urbano acompañando a Oliva, cuya versión original era una canción de pop con tintes de balada.

El cantautor, que se dio a conocer en 2004 en el concurso de talentos 'Súper Star', cuenta con una carrera de éxitos no solo en su país, si no a lo largo de latinoamérica y siempre ha estado interesado en adentrarse en géneros que, a priori, podrían salir de su zona de confort.

Esto viene de que él es seguidor de artistas de estilos tan variados como 'el urbano, la cumbia o el regional mexicano' y considera que 'todo lo que pueda sumar a tener una referencia' es positivo.

Así mismo, dijo ser consciente de que a día de hoy el público está más abierto que antes a que sus ídolos musicales paseen por otros mundos y regresen con nuevo sonidos añadidos a su esencia.

EL MOTOR DE LA FAMILIA

La inspiración y las ganas de trabajar del artista peruano vienen también de su familia, ya que este miércoles llegó al mundo Cayetana, su segunda hija, lo que supone un motor para él a pesar de las circunstancias en las que la pequeña conocerá el mundo.

'(Un hijo) te inspira en general a levantarte temprano, a trabajar y a no tirar la toalla porque es un gran motor que no para. Para mí los hijos son inspiración y lo único malo es que me esté tocando en esta etapa de pandemia porque no voy a poder estar en la sala de parto por bioseguridad', comentó.

Aun así, aseguró que durante esta cuarentena por la pandemia mundial de coronavirus lo que intenta es vivir al día y sobrevivir pensando en el día siguiente, ya que la coyuntura de la industria musical es compleja y todo está parado en cuando a conciertos y otros eventos públicos.

'Lo estoy llevando con mucha paciencia. Las primeras semanas fueron muy duras a nivel emocional porque se fueron muchos planes que se han puesto en pausa. Pero después de un par de semanas de reconstruirme ya estoy al pie del cañón, haciendo mucho contenido en digital, grabando canciones, y ya pensando en lo siguiente', concretó.

Oliva procede de Perú, un país cuya industria musical está en crecimiento y donde los fanáticos de la música, aseguró, son muy nobles y animados.

'Perú es un país que tiene poco más de 30 millones de habitantes, o sea que si comparamos con México es pequeño pero por más pequeño que sea, para muchos artistas colombianos, españoles o mexicanos da mucho show. Hay un público muy noble que me hace recordar al público mexicano que estoy empezando a conocer', expresó.

A pesar de ser un mercado más reducido, el cantante se siente muy agradecido con su país natal, en el que comenzó a ser reconocido por su trabajo y en el que está seguro de que cualquier empresario musical está poniendo su mirada aunque 'aún falta pero poco a poco va dando sorpresas'. EFE

