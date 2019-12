El peruano Jeisson Martínez tumba al líder

Madrid, 1 dic (EFE).- Un postrero gol de cabeza del peruano Jeisson Martínez condenó al Cádiz a una derrota (1-0) en su visita al campo del Fuenlabrada, que si bien no pone en peligro el liderato del conjunto andaluz, sí sirvió para reavivar las esperanzas de los perseguidores del conjunto 'amarillo', que volvió a tropezar fuera de casa.

Y es que pese a la palabras del técnico cadista, Álvaro Cervera, que aseguró que no se pueden sacar 'conclusiones positivas ni positivas' de un encuentro en el que hubo una falta 'cada segundo y medio', lo cierto es que el Cádiz encadenó en Fuenlabrada su cuarto partido consecutivo sin vencer a domicilio.

Circunstancia que permitió al Almería, segundo clasificado, y al Huesca, tercero, situarse a tan sólo siete puntos del conjunto gaditano, la distancia más corta en los dos últimos meses de competición.

Un puesto más atrás, en la cuarta posición, se ubicó el Fuenlabrada, un recién llegado a la categoría, que parece dispuesto a convertirse en uno más en la lucha por el ascenso.

Si los madrileños ya advirtieron de sus intenciones con sus triunfos sobre el Zaragoza (2-1) y el Huesca, este domingo el Fuenlabrada ratificó su condición de aspirante, tras doblegar al Cádiz con un gol del peruano Jeisson Martínez a falta de diez minutos para la conclusión del encuentro.

El delantero peruano, que ya contribuyó con un tanto a la victoria (2-1) del Fuenlabrada sobre el Oviedo, ganó la partida a su marcador para remachar a las redes de cabeza un centro de Jose Fran desde la banda izquierda.

Triunfo que consolidó a los de Mere Hermoso en unos puestos de promoción de ascenso, a los que sigue sin acercarse, pese a arrancar el curso como uno de los máximos candidatos al ascenso, el Rayo Vallecano, tras encadenar su sexto partido consecutivo sin vencer, tras caer este domingo por 2-1 ante el Oviedo.

Un encuentro que no tardó en torcerse para el equipo madrileño, que al minuto de juego ya marchaba por detrás en el marcador, tras encajar un gol, obra del lateral Juanjo Nieto, en la primera jugada ofensiva del conjunto ovetense.

Pero pese a que el Rayo no tardó en reaccionar, tras igualar la contienda a los once minutos con un gol de Adrián Embarba, los de Paco Jemez no pudieron evitar finalmente una derrota, que se encargó de consumar a siete minutos para la conclusión Alfredo Ortuño al transformar un penalti cometido sobre Juanjo Nieto, el gran protagonista del encuentro.

Resultado que relegó al Rayo a la decimocuarta posición a seis puntos de una zona de promoción a la que sí logró aproximarse el Elche, que se impuso este domingo por 2-0 al Racing de Santander con los tantos del francés Yacine Qasmi y el veteranísimo Nino, que a sus 39 años volvió a demostrar que sigue manteniendo intacto su instinto goleador.

Precisamente gol fue lo que le faltó al Deportivo de La Coruña, el inesperado colista de la categoría, que igualó su récord de partidos consecutivos sin ganar en el fútbol profesional, tras sumar este domingo su decimoséptima jornada seguida sin vencer al empatar 0-0 en su visita al campo del Lugo.

Un duelo regional en el que, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, la prioridad del conjunto coruñés fue no encajar gol, la lacra que ha llevado al Deportivo, el equipo más goleado de la categoría, a la última plaza de la clasificación.

Tampoco fue capaz de acertar con la portería rival el Lugo, que pese a mostrarse mucho más combativo que los blanquiazules, careció de la pegada que sí había mostrado en sus últimas citas.

Gol que en Las Palmas lleva el nombre del mediapunta Jonathan Viera, que si ya la pasada jornada anotó dos de los tres tantos del conjunto canario en su victoria (3-1) sobre el Oviedo, este domingo selló el triunfo (0-1) de los de Pepe Mel en su visita al campo del Extremadura con un gol de penalti a los 43 minutos.

Una victoria que permitió a Las Palmas volver a situarse cerca de los puestos de promoción de ascenso, de los que le separan tan sólo dos puntos, todo lo contrario que el Extremadura, penúltimo clasificado, que seguirá anclado una jornada más en los puestos de descenso. EFE