El peruano Oddie se retirará de League of Legends porque ya no lo disfruta

México, 14 abr (EFE).- El peruano Sebastián 'Oddie' Niño, jungla del bicampeón Isurus, se retirará del League of Legends tras la conclusión del Clausura 2020, debido a que ya no disfruta al jugar.

'Tomo la decisión porque ya no siento el juego como antes, no es que lo odie o no me guste, sino que ya no vivo esa emoción de años anteriores y no quiero forzarme a jugar', explicó a Efe.

Oddie es uno de los mejores jugadores peruanos de la actualidad. Con Isurus ganó el bicampeonato de la Liga Latinoamérica (LLA) el año pasado y asistió al Mundial.

En el actual torneo Apertura 2020 de la LLA, Niño es el jungla que más veces fue seleccionado al equipo de la semana, con dos, las mismas que su compatriota Diego 'SolidSnake' Vallejo.

'Después de tantos años de la misma rutina, me cansé. Quiero vivir mi vida como una persona normal, compartir tiempo con mis amigos y mi familia. Necesito que esto pare', agregó el jugador de 22 años.

Oddie planea retomar su carrera de odontología y tal vez apoyar a la escena de League of Legends de su país, dándoles consejos a los jugadores para mejorar sus habilidades.

'No tiene nada que ver con el dinero. Puedo vivir con el dinero que gano de esto, pero ahora lo que busco es mi comodidad, no simplemente dinero', reveló el peruano.

Oddie forma parte del competitivo de League of Legends desde finales de 2013 e integró uno de los equipos más icónicos de la región, el extinto Lyon Gaming, hoy Rainbow7.

'Antes podía jugar todo el día y no me cansaba, alguien me tenía que detener para dejar de jugar y me fuera a dormir. Ahora me canso con un par de juegos y también hay momentos en los que no quiero jugar', mencionó el sudamericano.

El equipo actual de Oddie, Isurus, fue uno de los cinco equipos de la LLA que obtuvo su pase a la siguiente fase de la competencia y fue el que mejor cerró la primera etapa, con una racha de cuatro victorias.

Sin embargo, el desempeño del bicampeón durante la semanas 2, 4 y 5 en las que consiguieron derrotas generaron dudas de cara a defender su título.

'Lo que cambiamos fue la comunicación, algo importante en los juegos decisivos ya que un segundo o una decisión que no tomas bien, te puede cambiar toda la partida, es en lo que hemos tenido más problemas', concluyó el junglero. EFE

rcg/gb/nam