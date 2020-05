El peruano Renato Tapia: 'Seré jugador libre a partir del 1 de julio'

Lima, 18 may (EFE).- El centrocampista peruano Renato Tapia quedará libre para firmar por cualquier club a partir del 1 de julio, después de que el Feyenoord holandés le haya confirmado que no renovará su contrato.

Tapia, de 24 años y titular fijo en la selección peruana, confirmó en una entrevista transmitida por la red social Instagram que en apenas mes y medio concluirá su vínculo con el Feyenoord y desde este momento ya puede estudiar ofertas para la próxima temporada.

'El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre', dijo Tapia.

El peruano recaló en el Feyenoord en 2015, procedente del Twente, aunque en la penúltima temporada militó en calidad de cedido en el Willem II.

Tapia se encuentra actualmente entrenando con el equipo neerlandés después de que los clubes de la Eredivisie hayan regresado progresivamente a los entrenamientos tras levantarse el confinamiento por la COVID-19, a pesar de que la liga nacional ya no se reanudará al quedar anulada.

El centrocampista no reveló cuál puede ser su próximo equipo. 'Vamos a ver qué pasa en estos meses. De hecho hay mucha incertidumbre, pero vamos a intentar que sea lo antes posible', indicó.

Tapia, que juega en los Países Bajos desde el año 2013, cuando llegó con apenas 18 años, está a la espera recibir un pasaporte comunitario que le abra las puertas de más equipos europeos.

'Está en proceso. Estoy tratando de acelerarlo porque lo del virus ha sido un tema muy inesperado, pero así son las cosas. Hay que esperar', explicó Tapia.

'Nunca fijé lo del pasaporte como una prioridad, pero para un jugador sudamericano es importante tener un pasaporte comunitario. La gente no sabe que son muy pocas las ligas donde no hay límite de cupos para jugadores extracomunitarios. Son muy pocas y no son tan competitivas como la inglesa, la española o la alemana', agregó.

Continuar en Holanda para poder consolidarse como jugador comunitario fue una de las razones por las que optó por permanecer en los Países Bajos a pesar de que recibió el interés para ser fichado por el Cruz Azul mexicano e incluso el Boca Juniors.

Sobre el interés de Cruz Azul, Tapia reconoció que habría sido 'lindo' compartir equipo con su compatriota Yoshimar Yotún, su pareja en el centro del campo de la selección peruana.

'De hecho que me gustaría algún día. Nunca le cierro la posibilidad a nada. La circunstancia en ese momento no era la oportuna pese a que se especuló mucho. Doy las gracias a toda la gente del Cruz Azul que me escribía para ir. Lo mejor era quedarme aquí y cerrar una etapa. Creo que fue la mejor elección', comentó.

De las conversaciones con Boca reconoció que no estuvo muy enterado ya que lo manejó su representante, pero también sintió que no era el momento indicado a pesar de que le hubiese encantado jugar de local en la Bombonera, cancha que ya pisó con la selección de Perú en las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

'Creo que fue un momento muy lindo. A Boca uno siempre lo ve y cuando fuimos a jugar a La Bombonera fue espectacular. Parecía que el estadio se caía encima', recordó.

Tapia también mandó ánimos para su compatriota y compañero de selección Jefferson Farfán, jugador del Lokomotiv de Moscú que se encuentra aislado en su domicilio tras haber dado positivo para COVID-19 al regresar a los entrenamientos con el equipo ruso. EFE