El peruano Reynoso dice que el América les ganó con muy poquito

México, 26 oct (EFE).- El peruano Juan Reynoso, técnico del Puebla aseguró este sábado que América de México les ganó con 'muy poquito', por lo que se va con mal sabor de boca por la derrota 2-0 en el torneo Apertura 2019.

'Me voy con mal sabor de boca porque en palabras cortas nos ganaron con muy poquito, uno espera un América más avasallador, que el portero nuestro fuera la figura, pero esto es de goles, no de merecimientos y ellos fueron contundentes y nosotros no', dijo en conferencia de prensa al final del partido.

Puebla tuvo al menos tres oportunidades claras de gol, una en el primer tiempo y dos en el segundo lapso, cuando América ya ganaba por 1-0. Una la estrellaron en el travesaño, y en la segunda, una intervención de Guillermo Ochoa, guardameta americanista, evitó el empate.

'En el primer tiempo estuvimos para ponernos en ventaja, y luego en el segundo tiempo tuvimos el empate, pero el poste nos negó el 1-1 que hubiera llegado en un buen momento porque hubiera cambiado el panorama del partido', explicó.

'Si no la metes lo que uno pueda decir no cambia el resultado, sobre eso no hay palabras, un 2-0 es difícil levantarlo, ahora no nos queda otra que aprender de la derrota y trabajar en lo que viene', señaló.

La misión del Puebla en el torneo, insistió, es alejarse del descenso, y si hay posibilidad, buscar la Liguilla, algo que hoy ve lejano.

'Jugamos dos torneos, el primero, nuestra prioridad, es alejarnos del tema porcentual y lo otro la posibilidad de Liguilla, la cual se ve muy lejana, aunque esperamos cerrar dignamente y ojalá podamos llegar arriba de 20 puntos', detalló.

El cuadro poblano acumula tres partidos sin conocer el triunfo y la de esta noche es su segunda derrota al hilo; en la jornada anterior perdió en casa ante Atlas por 1-0.

Puebla se quedó en el lugar 18 de la tabla con 13 puntos, producto de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Para la jornada 16, el cuadro dirigido por Juan Reynoso visitará el próximo martes al Veracruz, último lugar del Apertura que suma cuatro unidades en 14 partido y tiene una racha de 41 partidos al hilo sin victoria. EFE