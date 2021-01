El peruano Reynoso quiere inyectar a Cruz Azul un juego veloz y vertical

México, 13 ene (EFE).- El entrenador peruano Juan Reynoso anunció este miércoles que pretende dotar al Cruz Azul de un juego veloz y vertical en el torneo Clausura mexicano.

'Que el balón fluya más rápido. A veces queremos resolver en duelos individuales cuando soy un convencido de que mientras el balón transite más rápido va a ser más difícil para la defensiva rival hacer los recorridos', explicó durante una rueda de prensa.

Con Reynoso en el banquillo, los Azules perdieron el pasado domingo por 1-0 ante el Santos Laguna en la primera jornada del torneo Clausura.

El entrenador se ha quejado del bajo estado físico de sus jugadores, que por haber jugado la Liga de Campeones de la Concacaf, apenas tuvieron tiempo para cumplir una pretemporada.

Reynoso, quien como jugador fue líder de la defensa del Cruz Azul y ganador de dos ediciones de la Liga de la Concacaf así como el torneo de invierno de 1997, llegó al conjunto procedente del Puebla, al que enfrentará el próximo sábado en la segunda jornada.

'Trabajé de auxiliar en Puebla casi dos años y de técnico, más de uno. Nos conocemos y me conocen. Puedo descifrar características individuales y me va a dar gusto encontrarme con algunos de ellos. Estoy agradecido de la oportunidad que me dieron, pero el sábado vamos a ser rivales y buscaremos el resultado', anunció.

Después de un año con un elevado rendimiento, Cruz Azul tuvo un decepcionante desempeño en diciembre al caer en las semifinales del torneo Apertura pese a ganar el duelo de ida por 4-0. Poco después cayó eliminado en los cuartos de finals de la Liga de campeones de la Concacaf.

Según el técnico peruano, en su equipo nadie juega frustrado por lo que pasó hace un mes y hay un buen ambiente, lo cual le permite suponer que pronto llegarán los buenos resultados.

'Tenemos casi diez días trabajando y a mediano plazo veremos una mejor expresión del equipo', concluyó. EFE