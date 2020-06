El pianista chino Lang Lang debuta en el pop en español con Luciano Pereyra

Alicia Civita

Miami, 29 jun (EFE).- Hay canciones que regalan fans, otras dinero, otras fama. Pero pocas convierten a un cantautor de pop en español en el creador de partituras para un virtuoso del piano. Eso es lo que ha logrado, precisamente, 'Me enamoré de ti', el tema que lanzaron este fin de semana Luciano Pereyra y Lang Lang.

'¡Lang Lang viene de tocar con John Legend, Lady Gaga, Andrea Bocelli y Celine Dion!', señaló el argentino Pereyra en una entrevista con Efe a través de una videollamada. La pantalla no apaga su entusiasmo ni su felicidad ni ese brillo que le dan en sus ojos las lágrimas contenidas de emoción.

'Cuando me llamó mi mánager a decirme que Lang Lang se había interesado en la canción, le dije 'no me jodas'. No lo podía creer. Hasta que no la escuché no estaba convencido de que una cosa así podía suceder. Que un genio del piano reconocido mundialmente tocara un tema mío, mientras yo estoy aquí en una pequeña ciudad argentina, en mi estudio casero con mis perros, todavía no lo puedo creer', reconoció.

La emoción que siente, añadió, es la misma que experimentó cuando escuchó la nueva versión de 'Me enamoré de ti' por primera vez.

'Me puse a llorar. Escuchar lo que hizo ese hombre, que suene como una pieza clásica. Quedó como una canción que tienes que escuchar con auricular. Disfrutar de ese sonido que hace el pedal del piano, el efecto de las maderas, Es un regalo', indicó.

Pereyra no había ni llegado a imaginar que uno de los pianista número uno del mundo tocaría una de sus canciones y que todo pasaría en medio de una pandemia.

Además, el tema lleva casi un millón de visualizaciones en YouTube en apenas tres días, un gran número para una balada de corte romántico.

GRACIAS A UNA TELENOVELA

Hace cinco años Pereyra fue contactado por los productores de la telenovela argentina 'Los ricos no piden permiso' para que compusiera el tema principal. Así nació 'Me enamoré de ti', una canción hecha para destacar 'que el amor lo vence todo, que no tiene barreras, que no entiende de clases sociales o de razas', explicó.

'La terminó cantando un gran amigo, David Bisbal, y ya fue increíble oirla en su gran voz', indicó el cantautor, con quien la interpretó a dúo en 2018, en el Wizink Center de Madrid.

Ahora, la canción ha tomado un nuevo rumbo.

'Estas ideas que tiene Dios son maravillosas y que suceda esto en un momento tan importante es una prueba. Yo soy muy creyente y creo en los tiempos de Dios', manifestó.

Para Pereyra, 'Me enamoré de ti' está dando, además, una gran lección.

'La música no discrimina, aunque el humano a veces comete el error de discriminarla', dijo y ve como 'maravilloso' que un tema de amor demuestre esto, con un argentino y un chino en momentos en los que se están discutiendo en el mundo temas como 'la discriminación y el racismo'.

UN DISCO EN ZOOM

Pereyra ha vivido el confinamiento ordenado por las autoridades argentinas en su casa en Luján, la ciudad donde nació y creció, situada a unos 58 kilómetros de Buenos Aires. Allí, acompañado de sus dos perros, ha construido un estudio casero, desde el que ha terminado de crear su décimo tercer disco.

La pademia lo agarró listo para presentarse en México y Estados Unidos. También en plena composición.

'Trabajé con Trapical Minds en Colombia, con Aureo Baqueiro en Los Ángeles, con Andrés Castro, el productor de mis últimos discos, hemos trabajando en los temas. He compuesto por Zoom, haciendo la música que lanzaremos dentro de poco', indicó.

Pero no quiere adelantarse ni robarle protagonismo a esta versión de 'Me enamoré de ti', pues piensa que en estos tiempos 'la gente necesita bailar más despacito'.EFE

