El piloto de Cardenales, Mike Shildt, suspendido con un partido por pelea

Milwaukee (EE.UU.), 16 sep (EFE).- El piloto de los Cardenales de San Luis, Mike Shildt, fue suspendido con un partido por su participación en una pelea donde se vaciaron las bancas en Milwaukee.

Shildt no salió este miércoles para el encuentro que su equipo disputó y ganó por 4-2 en la doble cartelera ante los Cerveceros de Milwaukee.

Las Grandes Ligas anunciaron la suspensión unos 35 minutos antes de que los Cardenales se enfrentaran a los Cerveceros en el Miller Park.

Shildt fue suspendido y multado con una cantidad no revelada 'por acciones que contribuyeron a incitar el incidente de limpieza de bancas' en la quinta entrada de una derrota por 18-3 ante los Cerveceros el martes por la noche.

Ambos equipos, que se encuentran por debajo del promedio de .500, pero compiten por lugares en los playoffs ampliados, se fueron a las manos cuando los Cerveceros ganaban por parcial de 13-2.

Shildt y el piloto de los Cerveceros, Craig Counsell, fueron expulsados poco después de que la estrella del equipo de Milwaukee, Ryan Braun, fuera premiado con la primera base en una rara decisión de interferencia contra el receptor puertorriqueño Yadier Molina.

Shildt salió de la banca para examinar el brazo izquierdo de Molina, luego él y el receptor All Star se acercaron al dugout de Milwaukee e intercambiaron palabras con los jugadores de los Cerveceros.

Los jugadores de los dugouts y bullpens de ambos equipos se agruparon frente al banco de Milwaukee.

'Voy a ver cómo está y me aseguro de que esté bien y escucho algo en el dugout de los Cerveceros', dijo Shildt después del partido. 'No empezamos las cosas, pero no vamos a aceptarlo. Escuché algo que no aprecié. Siempre apoyaré a nuestros jugadores'.

Por su parte, Counsell señaló que 'aparentemente hubo una pequeña falta de comunicación entre Shildt y nuestro dugout, específicamente entre nosotros dos'. EFE