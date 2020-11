El pinganillo rival tumba a Carapaz

José Luis Sorolla

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- A falta de 3 kilómetros para cruzar la línea de meta del Alto de la Covatilla, el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) lanzó el órdago para ganar la 75 Vuelta a España y perdió. No pudo lograr su objetivo.

En un pulso que se suponía cara a cara entre la locomotora de Carchí y el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) terminó sumándose la formación que abandonó el pasado año el carchense dando un portazo, el Movistar.

Por fuerzas para mover el mayor número de vatios posibles en los últimos kilómetros decisivos de la carrera española, el ecuatoriano fue claramente superior al exsaltador de esquí. Pero en lo que se suponía iba a ser un mano a mano individual terminó apareciendo la formación telefónica para echar una mano, nadie aclarará si voluntaria o involuntaria, al líder.

El español Enric Más no tenía opciones de mejorar su quinta posición, a pesar de que el irlandés Dan Martin (Israel) había cedido, pero junto a Marc Soler tiró de Roglic para buscar un incierto fruto de su trabajo.

Es probable que la tormenta que se desató en las Salinas de Torrevieja hace ya más de un año el día de cerrar las inscripciones en la Vuelta 2019 por parte del Movistar al dejar al ganador de ese año del Giro fuera de la carrera, haya tenido sus consecuencias este 7 de noviembre de 2020.

Las órdenes que les llegaron por el pinganillo a Más y Soler parecieron encaminadas más a no permitir el triunfo de Carapaz que a pelear por una quinta posición de la que el propio mallorquín había renegado.

'Hacer quinto, sexto o décimo no va a cambiar nada', había dicho un día antes el balear pero a la distancia que se movió tampoco parecía contar con opciones de avanzar posiciones que era lo que consideraba 'será una diferencia'.

Más ha negado la colaboración con Roglic porque 'íbamos a hacer nuestra carrera' y ha añadido un casi enigmático 'me he girado y he visto la rueda de Roglic'.

Por su parte, el carchense no ha querido ahondar en la herida y simplemente lo ha justificado apuntando que 'cada quien busca sus intereses. Tendrían sus intereses y no tengo comentario'.

Para hacerse con su segunda 'roja' consecutiva Roglic ha terminado echando mano de su arma secreta, las bonficaciones, que si bien durante toda la Vuelta únicamente le han servido para mantener a sus rivales a una distancia mayor, finalmente son las que han servido para decantar a su favor por 24 segundos la victoria final.

Carapaz ha superado, es cierto que por escaso margen, al centroeurpeo en tres de los grandes finales en alto de esta edición, los de la estación invernal de Formigal, el primer domingo de carrera; el asturiano L'Angliru, el segundo domingo; y en este de La Covatilla.

Roglic solo preció sobrevolar el muro del Mirador de Ézaro, mientras todos sus adversarios se estrellaron en él, para marcar las diferencias necesarias para conseguir la Vuelta.

Carapaz se ha reivindicado como líder del todopoderoso Ineos Grenadiers para la temporada 2021, aunque los británicos en la Vuelta a España han vuelto a pagar muy cara su flema y altanería. Les ha faltado equipo para plantar cara a un potentísimo Jumbo Visma que ha sabido clonarse a imagen y semejanza suya.

Desde que irrumpieron en 2011 con Chris Froome y Bradley Wiggins, en una Vuelta que terminaron ganando por el positivo del español Juanjo Cobo, sólo han sido capaces de ganarla un año en 2017, amén de haber perdido con claridad otra en la de sobras conocida etapa de Formigal y el ataque de Alberto Contador un año antes.

El empeño del keniano de origen británico por ganar la Vuelta ha pesado más que la aportación de la formación que dirige Sir Dave Brailsford y sus huestes para hacerlo.

Carapaz ya se ha reivindicado como líder, ahora le falta saber si contará con el peso específico para contar las armas precisas para volver a pelear por el Giro o la Vuelta, porque en el orden de prioridades de Ineos lo único realmente fundamental es el Tour de Francia. EFE