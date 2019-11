El 'póker' en la Champions, salpicado de grandes nombres

José Antonio Pascual

Madrid, 27 nov (EFE).- Robert Lewandowski escribió en el estadio Rajko Mitic, conocido tradicionalmente como el 'Maracaná de Belgrado', la última página del 'póker' en la Champions, una historia que empezó a escribir el holandés Marco van Basten como delantero del Milán en San Siro y que está interpretada por buena parte de los mejores delanteros de las últimas décadas.

En total se han conseguido hasta este momento, incluido este último, trece 'póker' bajo el formato de la máxima competición europea como Liga de Campeones. Tan solo dos jugadores, el argentino Leo Messi y el brasileño Luiz Adriano, han conseguido superar esa cifra y han sumado sendos 'repóker'.

Lewandowski alcanzó su logro en dieciséis minutos para alumbrar la goleada del Bayern Múnich sobre el Estrella Roja (0-6) y batió con ello el récord de 21 que había fijado el portugués Cristiano Ronaldo con el Real Madrid ante el Malmoe sueco (8-0) hace cuatro años.

Jugadores que han logrado un 'póker' en la Liga de Campeones:

- 25.11.1992 Marco van Basten - Milán 4 - Goteborg 0

Menos de media hora necesitó (entre el 33 y el 62) necesitó uno de los mejores '9' de la historia para sentenciar al Goteborg y dar alas a un Milán. Acabó primero de su grupo con pleno de seis victorias el equipo de Fabio Capello, pero acabó perdiendo la final ante el Olympique de Marsella. Van Basten tan solo marcó en este partido pero dejó la primera muesca en forma de 'póker' de la renovada máxima competición continental.

- 14.03.2000 Simone Inzaghi - Lazio 5 - Marsella 1

El infatigable delantero italiano impulsó la andadura del Lazio en la segunda fase de aquella Champions. Bajo la batuta del técnico sueco Sven Goran Erkisson brillaba el equipo romano y despuntaba Inzaghi, que alcanzó su 'póker capicúa' entre los minutos 17 y 71. El Lazio progresó a cuartos como segundo de grupo, pero cayó ante el Valencia, a la postre víctima en la final de París del Real Madrid.

- 05.11.2003 Dado Prso - Mónaco 8 - Deportivo 3

En un partido increíble, doloroso para el Deportivo, el espigado delantero croata, por momentos el mejor atacante de su país, alcanzó su cénit goleador con un póker en 26 minutos (entre el 26 y el 49). El Mónaco de Didier Deschamps comenzó a sorprender al mundo tanto que alcanzó la final, pero en la lucha por el título, en la que Prso fue suplente, cayó en el Arena AufSchalke de Gelsenkirchen ante el Oporto de Jose Mourinho (3-0).

- 03.11.2004 Ruud van Nistelrooy - Manchester United 4 - Sparta Praga 1

Otro tulipán de oro, otro de los más reputados delanteros de la historia del fútbol europeo y mundial, Van Nistelrooy, fue el abanderado de una época. No podía faltar a esta cita. En su etapa como 'red devil' se sacó de la manga un 'póker' en el 'Teatro de los Sueños', Old Trafford, ante el Sparta de Praga (4-1). Sin embargo, la andadura de un equipo en el que empezaba a brillar pegado a la banda un joven llamado Cristiano Ronaldo acabó en octavos ante el Milán, a la postre subcampeón.

- 23.11.2005 - Andriy Shevchenko - Fenerbahce 0 - Milan 4

Otro genio ante las porterías rivales. Si no el mejor, cuanto menos está en el podio del fútbol ucraniano. Actual seleccionador nacional, el punta de Dvirkivshchyna, encontró en el Milan su lugar ideal a parte de su querido Dinamo Kiev, y en el Sukru Saracoglu de Estambul el lugar para abonarse a la moda del 'póker' ante la portería rival. Se acabó proclamando máximo artillero de esa temporada con nueve dianas, pero su equipo no pudo en semifinales con el Barcelona merced a una diana de Ludovic Giuly en la ida en San Siro. Tres campañas antes ya había saboreado las mieles del título ante el Juventus en Manchester. Shevchenko transformó el penalti definitivo en la tanda que desempató una final que había terminado con empate a cero.

- 06.04.2010 - Lionel Messi - Barcelona 4 - Arsenal 1

Primer 'póker' en la Champions de la estrella argentina y primero en una eliminatoria de cuartos de final. Cuatro años después de la final de París entre ambos equipos y con el morbo del reencuentro de Thierry Henry con los 'gunners', Messi liquidó la confrontación en la vuelta en el Camp Nou con un póker después de que el germano Nicklas Bendtner hubiera adelantado al cuadro de Pep Guardiola. La final se jugaba en el Santiago Bernabéu y era el gran objetivo de los azulgranas, pero el Inter de Mourinho acabó con su sueño antes de coronarse en el estadio madridista ante el Bayern Múnich con un doblete del también argentino Diego Milito.

- 07.12.2011- Bafetimbi Gomis - Dinamo Zagreb 1 - Lyon 7

Este francés de origen senegalés, que aún sigue en activo en el Al Hilal saudí, recientemente proclamado ganador de la Liga de Campeones de Asia, apuntaba a figura cuando explotó en el Lyon durante algo más de un lustro. Rápido, batallador y con un físico potente, tuvo su día de gloria en el Maksimir de Zagreb ante el Dinamo. Mateo Kovacic había adelantado a los balcánicos, pero Gomis, casi solo, con cuatro dianas entre los minutos 45 y 70, catapultó al bloque de Remi Garde a los octavos, aunque ahí fue sorprendido por el APOEL Nicosia y cayó enla tanda de penaltis.

- 13.03.2012 - Mario Gomez - Bayern Múnich 7 - Basilea 0

Uno de los últimos grandes '9' alemanes, por olfato, oficio y tamaño, Mario Gómez, nacido en Riedlingen pero de ascendencia española, lleva década y media atormentando a los rivales con su selección, el Stuttgart y Bayern, principalmente. 'Súper' Mario se abonó al 'póker' en la vuelta de octavos ante el Basilea. 7-0 del campeón bávaro con cuatro dianas suyas entre los minutos 42 y 67. Alcanzó 'su' final, que se jugaría en el Allianz Arena, pero el Chelsea que dirigía el italiano Roberto di Matteo le arrebató la gloria en la tanda de penaltis con el marfileño Didier Drogba como gran protagonista. 'Súper' Mario anotó su tiro, pero los fallos finales de Ivica Olic y Bastian Schweinsteiger fueron letales. Para su desquite, al año siguiente se coronó campeón continental en Londres ante el Borussia Dortmund, aunque, ya a la sombra de Mario Mandzukic, tan solo jugó parte de la prolongación.

- 24.04.2013 - Robert Lewandowski - Borussia Dortmund 4 - Real Madrid 1

El apellido de Lewandowski es sinónimo de gol, con Polonia, con los clubes en los que militó en su país, Znicz Pruszkow y Lech Poznan, y en Alemania, con el Borrusia Dortmund y el Bayern Múnich. Es el único que ha marcado cuatro o más goles con dos equipos. La primera vez que lo logró fue además ante el conjunto más laureado del continente, el Real Madrid, y en todo un partido de ida de semifinales. Abrió la cuenta muy pronto y respondió al empate parcial de Cristiano Ronaldo con tres dianas en 16 minutos ya en la segunda parte para cerrar una noche gloriosa que tuvo su contrapunto en la final ante el Bayern, su futuro equipo.

- 23.10.2013 - Zlatan Ibrahimovic - Anderlecht 0 - PSG 5

El genio de Malmoe. Tan brillante como controvertido. Con una dilatada, variada y exitosa carrera, no podía faltar a esta cita. 'Ibra' se apuntó en el Constant Vanden Stock de Bruselas contra el Anderlecht al frente de un PSG que lideraba en busca de la gloria de la Champions. Pero no la encontró. Aquel año el cuadro de Laurent Blanc no pudo pasar de los cuartos, al caer frente al Chelsea, y en las dos siguientes campañas tampoco, así que se marchó en 2016 al Manchester United y acaba de terminar también una posterior etapa en los LA Galaxy estadounidenses.

- 08.12.2015 - Cristiano Ronaldo - Real Madrid 8 - Malmoe 0

El rey del gol de la Champions por números. Un depredador incansable. La portería siempre en mente. Encontró su 'póker' continental en el templo del Santiago Bernabéu ante el modesto Malmoe en el último partido de la fase de grupos. Veinte minutos necesitó para completar su festival, un 'póker' que le incluye en esta relación, aunque su olfato y ambición siguen más vigentes que nunca conla camiseta del Juventus.

- 01.10.2019 - Serge Gnabry - Tottenham 2 - Bayern 7

Una de las figuras emergentes del fútbol germano ha encontrado acomodo en la elite en el Bayern después de formarse entre el Stuttgart y el Arsenal y crecer en el West Bromwich Albion, Werder Bremen y Hoffenheim, adornado todo ello con títulos con las selecciones inferiores, entre ellos la plata en los Juegos Olímpicos de Río. Pegado a una banda, con desborde, velocidad y profundidad, pero también movilidad. Se destapó en el Tottenham Stadium con su póker en 35 minutos, entre el 53 y 88, para el sorprendente 2-7 sobre el equipo que dirigía el argentino Mauricio Pochettino.

- 26.11.2019 - Robert Lewandowski - Estrella Roja 0 - Bayern Múnich 6

El 'Maracaná' de Belgrado asistió a la enésima exhibición de Lewandowski. Por primera vez dos jugadores de un equipo lograban un 'póker' en una misma edición de la Champions. Por primera vez un jugador conseguía cuatro tantos con dos equipos. El polaco, de paso, se convirtió en el segundo jugador, tras Messi, que lograba dos veces al menos cuatro goles. Y encima en tiempo récord: 16 minutos. Con 31 años parece que vive una segunda juventud. Lejos de estar en su ocaso, como se apuntó desde determinados círculos, está más vigente que nunca.EFE.