El Pompidou homenajea a Richard Linklater con una retrospectiva de su cine

París, 10 dic (EFE).- El director estadounidense Richard Linklater protagoniza una retrospectiva en el Centro Pompidou de París que reconoce el trabajo experimental de este creador autodidacta, recordado principalmente por películas como 'Boyhood' o la saga 'Before Sunset'.

Hasta el próximo 6 de enero, los filmes del texano serán proyectados en el museo parisino en paralelo a una exhibición donde se muestra también un corto ideado por él en el que responde a la pregunta: '¿En qué punto te encuentras, Richard Linklater?'.

'Fue difícil contestar con una película porque tenía que hacer frente a cuestiones complejas y me dije que era el peor momento para hacerme esa pregunta o hacer una película sobre ello, pero al final estoy contento con la forma que tomó el vídeo, me sentí como en una película de Woody Allen', dice Linklater en declaraciones a Efe.

Acompañado del actor Ethan Hawke, uno de los intérpretes con los que más ha trabajado en su carrera, al director le sorprende ser el foco de esta retrospectiva por la que París se ha llenado de carteles con su rostro.

'Hago películas para formar parte de una verdad artística, parte de un equipo. Me encanta la naturaleza cooperativa del cine y me resulta raro verme solo en este cartel. Es guay, un poco abrumador, pero han hecho un trabajo estupendo', reconoce Linklater.

Películas como 'Fast Food Nation', 'Dazed and confused' o su ópera prima, 'It's impossible to learn to plow by reading books', serán difundidas durante esta muestra que alaba su carácter autodidacta y su capacidad para tocar palos tan distintos como el romance, el western, la ciencia ficción o la animación.

Proyectos en los que ha trabajado de forma independiente llegando incluso a autofinanciarse o a utilizar actores no profesionales y, al contrario, cintas comerciales como 'School of Rock', dentro de la industria hollywoodiense.

'No miro mi carrera como un único trabajo, sino como un proyecto permanente en el que voy a seguir trabajando mientras pueda. Para mí 'Boyhood' o 'Before' tienen una continuidad, son un todo', explica el creador, de 59 años.

Con Hawke, que estuvo presente en la apertura de la exposición, asegura que nunca tuvo una 'agenda', sino que ambos dejaron que los proyectos se fueran construyendo, aunque reconoce que hay una comprensión artística mutua.

'Cuando empezábamos a rodar no sabíamos cuándo iba a acabar, de hecho podía haber acabado antes. Esa es la forma en la que me siento hacia la vida, no se sabe cuándo o cómo un proyecto va a terminar', comenta Hawke en relación a las películas que ha hecho con Linklater, como 'Boyhood', que se rodó a lo largo de doce años.

Ambos coinciden en que la clave de su reconocimiento fue 'buscar una propia definición del éxito' y 'mantener la integridad'.

'Para mí el éxito es decir: ¿hicimos todo lo que pudimos con lo que teníamos? Para mí es un éxito artístico cuando trabajamos duro, exploramos y descubrimos todo lo que podemos hacer y vamos todo lo lejos posible con lo que tenemos', concluye. EFE