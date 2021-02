El portugués Quina dice que jugar en la liga española es 'un reto'

Granada, 4 feb (EFE).- El centrocampista portugués Domingos Quina, incorporado recientemente a la plantilla del Granada, indicó este jueves que para él es 'un reto' jugar en la liga española porque supone una oportunidad de 'seguir creciendo' y señaló que espera 'aportar al equipo cuanto antes'.

Quina, que llegó el último día del mercado de fichajes cedido hasta final de temporada por el Watford inglés sin opción de compra al final del préstamo, dijo durante su presentación telemática que está 'muy emocionado y muy contento' de poder unirse al Granada.

'Hace quince días fue cuando el Granada contactó conmigo. Jugar en la liga española es un reto para mí, una oportunidad para seguir creciendo, espero poder aportar al equipo cuanto antes', expuso.

El portugués, de 21 años y que ha sido internacional en las categorías inferiores del combinado luso, se definió como 'un jugador de equipo' que trabaja 'duro' y que tiene 'personalidad en el campo'.

Domingos Quina, que este jueves entrena por primera vez con el Granada, se siente 'bien' tras haber estado en las últimas semanas recuperándose de una lesión y se marca como objetivo en esta cesión 'aportar a la familia que es el Granada para que se consigan las metas del club'.

El medio luso comentó que se marchó 'muy joven a Inglaterra' y que pronto se dio cuenta 'de lo duro que es el fútbol inglés, muy físico y donde casi no se puede pensar'.

Domingos Quina vivió en la noche del miércoles anoche desde la grada del Nuevo Los Cármenes la derrota del Granada ante el Barcelona por 3-5 en la prórroga en los cuartos de final de la Copa del Rey, un partido en el que cree que su nuevo equipo 'jugó muy bien pero no tuvo suerte'.

'Me llamó la atención como estaba de metido todo el mundo que no jugaba, los técnicos, ayudantes y jugadores que no estaban en el campo. Eso habla muy bien del equipo', comentó.

El director deportivo del Granada, Fran Sánchez, cree que Domingos Quina es 'un futbolista que encaja bien en el sistema que suele utilizar' el técnico del Granada, Diego Martínez, y lo definió como un jugador 'polivalente, dinámico y con buen nivel técnico.EFE

