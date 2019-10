$!El presidente de Haití se queda más solo cuando se cumple un mes de protestas

El presidente de Haití, Jovenel Moise, perdió este miércoles varios aliados y se quedó un poco más solo al cumplirse un mes desde el inicio de las protestas que mantienen paralizado al país caribeño.

Moise vio este miércoles cómo se quedaba desmantelada la comisión de diálogo que nombró hace una semana para discutir con la oposición una salida a la honda crisis que incendia las calles desde el pasado 16 de septiembre y que ha colocado su mandato en una situación muy delicada.

Cuatro de los siete miembros de esa comisión, integrada por figuras cercanas al Gobierno, pero respetadas por la oposición, presentaron su dimisión por la determinación de Moise en aferrarse al poder.

“Estoy en desacuerdo con el discurso que hizo el presidente ayer, que no nos facilita el trabajo. El presidente fue muy categórico al decir que no va a renunciar, aunque nos dijo que está listo para poner todo sobre la mesa del diálogo”, dijo a Efe el ex primer ministro Evans Paul, hasta hoy líder de la comisión de diálogo y uno de los dimisionarios.

La renuncia colectiva se produce un día después de una rueda de prensa de Moise, en la que el mandatario ofreció diálogo a la oposición, pero esta interpretó una actitud desafiante por parte del gobernante.