El presidente de la AMA 'decepcionado' por la reducción de la sanción a Rusia

Madrid, 17 dic (EFE).- El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el polaco Witold Banka, se mostró 'decepcionado' por la decisión del TAS sobre Rusia, que reduce de cuatro a dos años las sanciones a su deporte, aunque aun así 'siguen siendo las consecuencias más severas que se han impuesto a ningún país por delitos relacionados con el dopaje'.

'Estamos decepcionados de que el Panel del TAS no haya aprobado todas y cada una de las recomendaciones para el período de cuatro años que solicitamos. Creemos que eran proporcionadas y razonables, pero en última instancia la AMA no es el juez sino el fiscal y debemos respetar la decisión', ha dicho Banka en un comunicado.

'Estas siguen siendo las consecuencias más severas que se han impuesto a ningún país por delitos relacionados con el dopaje y el laudo refrenda claramente el enfoque de la AMA en este caso. Rusia no podrá participar en ninguna prueba ni presentar una candidatura o ser anfitriona de ningún evento, incluidas dos ediciones de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y muchos otras competiciones importantes, durante los próximos dos años. La bandera rusa no ondeará ni se tocará su himno. Esto envía un claro mensaje de que no se tolerarán las trampas institucionalizadas y los esfuerzos concertados para subvertir el sistema mundial de lucha contra el dopaje', ha añadido el titular de la AMA.

Los deportistas rusos solo podrán participar en competiciones como atletas independientes, sin representar a su país. Así sucedió ya en algunos deportes en los Juegos de Río 2016 y para toda la delegación en los de PyeongChang 2018.

El origen de la sanción está en la manipulación de los datos del Laboratorio Antidopaje de Moscú y en los reiterados incumplimientos de los ultimátums dados por la AMA para que la Agencia Rusa regularizase su situación.

'La atroz manipulación por parte de las autoridades rusas de los datos recuperados por el Servicio de Inteligencia e Investigaciones de la AMA en el Laboratorio de Moscú fue el último de una larga lista de delitos y ha dado lugar hoy a importantes consecuencias', ha afirmado Banka.

'Las autoridades rusas han tenido todas las oportunidades de poner su casa en orden y volver a unirse a la comunidad mundial antidopaje por el bien de sus atletas y la integridad del deporte, pero optaron en cambio por seguir su camino de engaño y negación', ha afirmado el responsable de la AMA. EFE