El presidente de la federación marroquí aboga por un Mundial cada dos años

Redacción Deportes, 3 ago (EFE).- El presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA, Fouzi Lekjaa, se ha mostrado partidario de que las fase finales de la Copa del Mundo se jueguen cada dos años, en lugar de cada cuatro, ya que, a su juicio, 'daría a los equipos africanos más oportunidades de progresar al enfrentarse a las mejores selecciones del mundo'.

En una entrevista con el portal marroquí 'Le360 Sports', Fouzi Lekjaa explica: 'Un Mundial que se jugara cada dos años, en lugar de cuatro, daría a los equipos africanos más oportunidades de progresar al enfrentarse a las mejores selecciones del mundo'.

'También permitiría a los jugadores africanos de mayor talento progresar y brillar en la escena internacional. Sólo ocho equipos han ganado la Copa del Mundo, y la mayoría de los participantes siguen siendo los mismos. Tenemos que hacer de la Copa del Mundo una competición más inclusiva, tanto aumentando el número de participantes, cosa que ya se ha hecho, como aumentando la frecuencia de la competición', afirma.

A la pregunta de qué gana la selección nacional marroquí con esta idea, Lekjaa afirma: 'Marruecos es una gran nación futbolística, pero en los casi 100 años de existencia de la Copa del Mundo sólo hemos participado en cinco ocasiones. Esto no sólo se debe a la extrema dificultad de la clasificación, sino también a la frecuencia de la competición'.

Lekjaa cree que 'lo que hace a un gran torneo es su calidad y lo que representa, no su rareza. En todos los deportes, incluido el fútbol, las grandes competiciones se disputan cada uno o dos años (como la Copa de África) y no por ello son menos interesantes, sino que los aficionados no se cansan de ellas'.

'El Mundial seguirá siendo una gran competición, pero se está democratizando y dando a las naciones menos desarrolladas la oportunidad de participar y progresar', precisa.

La UEFA se opone a esta idea y Fouzi Lekjaa explica que le han 'decepcionado mucho algunas de las reacciones sobre este tema'. 'El calendario de partidos internacionales aún no está determinado después de 2024, por lo que todos deberían sentarse a discutir las mejores soluciones para todos, no sólo para los más privilegiados, los que tienen todos los recursos y ven a África y a los otros continentes como gente de clase baja que tiene que arreglárselas'.

'Es fácil hacer eslóganes y campañas contra el racismo y la discriminación, pero lo que África quiere es acción concreta y buena voluntad, no posturas arrogantes, autocráticas y discriminatorias, ni la negativa a debatir ideas. Un mes más cada cuatro años. No pedimos lo imposible', insiste.

Y cree que 'los que están en contra del Mundial cada dos años son en realidad egoístas, porque discriminan a miles de millones de personas sólo para proteger sus propios intereses comerciales. Deben apoyar la posibilidad de dar esperanza a los cientos de millones de personas que habitan nuestro continente'.

'La FIFA es ahora una organización democrática y Europa nos enseña a respetar la opinión de la mayoría con un verdadero espíritu democrático. Así que esperamos que todo el mundo en Europa respete la democracia. Afortunadamente, muchas personas y federaciones de Europa apoyan esta idea', subraya.

Sobre el entrenador francés Arsène Wenger, que apoya la idea, el presidente de la Real Federación Marroquí afirma: 'Arsène Wenger es un hombre que lleva décadas pensando en el fútbol, y no sólo en el campo. Realiza análisis e investigaciones que demuestran que el fútbol está cada vez más desequilibrado y que las personas que no han nacido en algunas de las zonas más privilegiadas del mundo no tienen las mismas oportunidades que los demás'.

Cree que 'es irracional y absurdo criticar esta propuesta sin ni siquiera pensar en lo que está pasando, o en cómo frenar e invertir esta tendencia. Jugar el Mundial cada dos años no sería una solución milagrosa para todo lo que está mal, pero sin duda sería una contribución positiva'. EFE

sab