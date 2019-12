El presidente de NBC Universal dimitirá en las próximas semanas, según medios

Los Ángeles (EE.UU.), 12 dic (EFE).- El consejero delegado y máximo dirigente del gigante de las telecomunicaciones NBC Universal, Steve Burke, tiene previsto abandonar su cargo en las próximas semanas, antes de que la compañía lance su propia plataforma de 'streaming' llamada Peacock.

Según una exclusiva adelantada hoy por el diario especializado Variety y confirmada por fuentes de otros medios de comunicación, Burke ha expresado su intención de retirarse en las primeras semanas del próximo año, antes del estreno del servicio con el que pretende competir contra Netflix y Disney+.

Además, en 2020 el grupo tendrá en exclusiva los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos de Tokio, una de las citas más importantes para el negocio de los medios de comunicación.

Ningún representante de NBC Universal ha confirmado la noticia, que el diario Los Ángeles Times atribuyó a 'dos personas vinculadas con el asunto, pero sin autorización para hablar públicamente'.

Está previsto que el sucesor en el cargo sea Jeff Shell, actual dirigente de la división NBC Universal Film and Entertainment, destinada a cine y formatos de entretenimiento para estudios como Universal Pictures o el canal de televisión latino Telemundo.

Burke llegó a la dirección de NBC Universal en 201,1 tras la compra de la compañía por parte de Comcast, la mayor proveedora de televisión por cable en Estados Unidos.

El acuerdo, valorado en 30.000 millones de dólares, supuso también que Comcast administraría las redes de televisión NBC y Telemundo, veinticuatro canales de cable, el estudio cinematográfico y los parques temáticos de la compañía.

Además, el año pasado Comcast adquirió el grupo británico de comunicaciones Sky, con el que internacionalizó su dominio en el continente europeo, con representación en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Italia, España y Suiza.

Recientemente, bajo el mandato de Burke, NBC Universal presentó la plataforma con la que pretende hacerse hueco en el concurrido y competido mundo de la televisión digital, un negocio en el que, junto a servicios ya consolidados como Netflix, Amazon Prime Video o Hulu, llegan novedades como Disney+, Apple TV+ o HBO Max.

El servicio se llamará Peacock (pavo real, en inglés) e incluirá clásicos de la televisión como 'Saved By the Bell', 'Battlestar Galactica' o 'Punky Brewster' y 'The Office'. EFE