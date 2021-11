$!El presidente de Panamá pide a quienes faltan que se vacunen contra el COVID

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, pidió este domingo a quienes aún no se han vacunado contra el COVID-19 que lo hagan porque es “lo inteligente”, más cuando una nueva variante de riesgo del coronavirus ha sido identifica y detectada en varios países del mundo.

Durante los actos oficiales por la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España, Cortizo honró “de manera especial” a los próceres panameños y también “a los que han partido físicamente a causa de la pandemia”, que en más de 20 meses ha matado al menos a 7,361 personas en el país centroamericano.

“Por favor, las personas que no se han vacunado, vacunense, vacúnense por favor. Vacunarse salva vidas, y también nos apoya a esa recuperación económica que queremos. Si no fuese seguro (vacunarse contra el COVID), yo no sería capaz de mandar un mensaje de esta naturaleza”, declaró el jefe del Estado.

En Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, la cobertura de vacunación completa (dos inyecciones) alcanza ya al 79,5 % de la población meta, es decir, personas de 12 años en adelante, mientras que es de 89,5 % con primera dosis.

Las autoridades han hablado de planes para inmunizar a los menores de 5 a 11 años, para lo cual se ha anunciado la compra de 1,5 millones de dosis pediátricas del preparado de Pfizer, el principal proveedor del país, que también ha inoculado con la vacuna de AstraZeneca.

Sobre la nueva variante del coronavirus, omicrón, identificada en Suráfrica y que ya ha sido detectada en varios países africanos, europeos y asiáticos, Cortizo dijo que recibirá las recomendaciones del equipo de salud para tomar decisiones sobre cómo enfrentarla.

En ese sentido, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, adelantó que se propondrá a Cortizo restringir la entrada al país de viajeros procedentes de Suráfrica, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botsuana, Esuatini o Suazilandia, Mozambique y Malaui.

Esos “son los países que por ahora tienen un contagio comunitario y que realmente tiene un alto riesgo, más que nada porque todavía no sabe bien cuál va a ser el comportamiento” de esta nueva variante, afirmó el titular del Ministerio de Salud (Minsa).

Pero el presidente Cortizo dio a entender que, independientemente de lo que se decida sobre la forma de enfrentar la nueva variante, “lo único” que pide “es que los que no se han vacunado que se vacunen. Esa es una decisión inteligente, salva vidas y nos ayuda a avanzar”.

En Panamá “para el año pasado a finales de diciembre” la tasa de positividad del COVID-19 era superior al “20 %”, lo que obligó a decretar un nuevo cierre de casi total de las actividades del país, que vio hundirse su economía en un 17,9 % en el 2020 a causa de las restricciones de movilidad implementadas para frenar el avance de la pandemia.

Ahora, cuando la pandemia se mantiene bajo cierto control, aunque ha habido un aumento de casos en varias regiones del país, “estamos viendo que la economía está recuperándose”, y en ese contexto “lo que no podemos hacer es que por descuido, personas que no se han vacunan”, haya que volver a los cierres, agregó Cortizo.

En ese sentido, pidió a los restaurantes y centros de ocio que cumplan el compromiso de pedir el código QR o la cartilla de vacunación a sus clientes.

“El dueño de un restaurante no va a quebrar” por no dejar pasar a uno o dos clientes no vacunados, afirmó el presidente panameño.