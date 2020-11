$!El presidente de Ucrania da positivo de COVID-19

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha dado positivo en covid-19, por lo que se autoaislará en las próximas semanas mientras seguirá trabajando de forma remota, informó hoy el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

'No hay gente afortunada para la que la covid-19 no suponga una amenaza. Pese a todas las medidas de cuarentena he dado positivo en un análisis. Me siento bien y tomo muchas vitaminas. Prometo autoaislarme pero seguir trabajando', señaló Zelenski.

'Superaré la covid-19 como la mayoría de las personas. Todo estará bien', agregó el mandatario.

La Presidencia ucraniana explicó en Telegram que el jefe de la oficina del mandatario, sus adjuntos y los empleados se someten regularmente a pruebas PCR.