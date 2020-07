El presidente de Uganda buscará su sexta reelección en los comicios de 2021

Kampala, 28 jul (EFE).- El presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, que lleva en el poder desde 1986 y es uno de los mandatarios más longevos del mundo, anunció hoy que buscará su sexta reelección en los comicios generales previstos a principios de 2021.

'Estamos trabajando en un programa para modernizar la economía, mejorar la redistribución de nuestra prosperidad, y reforzar la integración regional', dijo el jefe de Estado en Kampala, pocos minutos después de confirmar su candidatura presidencial al frente del oficialista Movimiento de Resistencia Nacional (NRM).

El mandatario pronunció un discurso de 30 minutos con una voz ronca que no le impidió bromear con los compañeros de su partido, y aseguró que no padece coronavirus y que su salud no corre peligro porque todas las pruebas a las que se ha sometido han dado negativo.

A sus 75 años, el presidente Museveni puede optar a su reelección gracias a una reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento en 2017, que elimina los límites de edad de los candidatos a la Presidencia. Hasta entonces, los aspirantes debían tener entre 35 y 75 años.

Esta reforma ha sido apelada en varias instancias judiciales por la oposición, pero hasta el momento siempre ha sido avalada por la Justicia.

La popularidad del presidente ha descendido en las ciudades, pero mantiene su prestigio en algunas regiones rurales, donde muchos lo siguen considerando el único líder capaz de mantener la paz, después de la etapa de inestabilidad política que vivió el país entre 1966 y 1986, con cinco golpes de Estado y decenas de miles de muertos.

En la carrera presidencial, el mandatario competirá con el músico y legislador de 38 años Robert Kyangulanyi, más conocido como Bobi Wine, que usó la reforma de la Constitución para reafirmarse como uno de los principales opositores del Gobierno, organizando protestas en las que participaron miles de jóvenes.

El pasado día 22, Bobi Wine anunció la creación de su propio partido político -Plataforma de Unidad Nacional (NUP)-, descrito por él mismo como 'una plataforma de reunión para todos los ugandeses oprimidos' y 'un paso muy importante en nuestra lucha de liberación'.

Por su parte, el actual presidente, como ha hecho durante los últimos años, continúa basando su discurso en los cuatro principios de su partido (patriotismo, panafricanismo, transformación económica y social, y democracia), junto a mensajes para que los jóvenes que protestan en las calles contra su régimen desistan de sus planes.

Si sale reelegido, Museveni comenzará en 2021 su sexto mandato presidencial, desde 1996, después de los primeros diez años de gobierno de transición, tras su revuelta para derrocar al presidente Milton Obote (1980-85).

Las elecciones ugandesas, que no cuentan aún con una fecha concreta, se deberán celebrar entre el 10 de enero y el 8 de febrero de 2021.

La Comisión Electoral ha prohibido los mítines políticos de todos los partidos para impedir la propagación de la COVID-19, un hecho que preocupa a algunas fuerzas opositoras, temerosos de que el Gobierno censure a los medios de comunicación para que sus voces no lleguen a los ciudadanos. EFE