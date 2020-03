El presidente del Senado dominicano revela que tiene un tumor en el esófago

Santo Domingo, 25 mar (EFE).- El presidente del Senado de República Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, reveló este miércoles que fue diagnosticado de un tumor en el esófago por lo cual se encuentra en Estados Unidos, donde será tratado de la enfermedad.

'Ciertamente estoy en Estados Unidos, en atención a un diagnóstico que me dieron en el país del inicio de un tumor en el esófago', escribió el congresista en su cuenta de la red social Twitter.

Pared Pérez, quien es secretario general del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dio las gracias a quienes se han preocupado por su estado de salud.

'En Estados Unidos, los especialistas me han confirmado dicha dolencia la que, por los resultados de los exámenes, no me ha afectado ningún otro órgano de mi cuerpo', agregó Pared Pérez.

Dio a conocer, además, de que en los 'próximos días' será sometido a tratamiento en ese país, 'mediante el cual y Dios mediante, los especialistas me auguran la erradicación de esa dolencia. Estamos en las manos de Dios como siempre', explicó.

La última vez que el congresista dominicano fue visto públicamente fue el 15 de marzo pasado, cuando se celebraron las elecciones municipales extraordinarias.

'A mis familiares, compañeros, amigos y relacionados, gracias del alma', dijo el legislador.

En sus tuits, Pared Pérez no aclara si el tumor que padece es maligno, aunque eso parece dejar entrever cuando revela que la enfermedad 'no me ha afectado ningún otro órgano de mi cuerpo'.

Pared Pérez, de 63 años, ocupó por primera vez la presidencia del Senado en el cuatrienio 2006-2010 y fue reelegido para el período especial de 2010-2016, cuando se modificó la Constitución del país que para que las elecciones congresuales y municipales, coincidieran con las presidenciales.

En dos oportunidades fue precandidato presidencial de su partido, aunque retiró sus pretensiones antes de las primarias abiertas del PLD de octubre pasado y decidió no apoyar a ninguno de los dos candidatos: el expresidente Leonel Fernández y el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien resultó ganador por un margen mínimo.EFE