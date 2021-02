El presidente iraquí ve la visita del papa como un mensaje contra extremismo

El Cairo, 24 feb (EFE).- El presidente de Irak, Barham Saleh, dijo este miércoles que la 'histórica' visita del papa Francisco a su país programada para el próximo 5 de marzo transmitirá un mensaje de 'paz y tolerancia' y 'contra el extremismo' a todos los iraquíes, en un momento en el que el Estado Islámico (EI) ha incrementado su actividad.

'El mensaje del papa y el mensaje de Irak debe ser: no en el nombre de Abraham, no en el nombre de Dios, no en el nombre de la religión. El extremismo está matando', dijo Saleh en un seminario online organizado por el think tank Brookings Institution.

En este sentido, el presidente iraquí, de origen kurdo, remarcó que especialmente la reunión entre Francisco y el ayatolá Ali al Sistani, la máxima autoridad religiosa chií del país, 'representará una profunda afirmación sobre la moderación religiosa'.

'Estos terroristas, estos extremistas, estos fanáticos no pueden invocar el nombre de Dios ni de Abraham', afirmó en referencia al grupo yihadista Estado Islámico, organización que entre 2014 y 2017 conquistó gran parte del norte y el centro de Irak y que pese a su derrota territorial todavía sigue operando en el país.

Asimismo, aseguró que la visita es 'muy significativa e histórica' y que todos los iraquíes están 'muy emocionados' por ver al primer papa en Irak, especialmente en la ciudad sagrada chií de Nayaf (sur), un santuario religioso que, según Saleh, 'históricamente ha alzado la voz en apoyo y protección de los cristianos'.

'Los cristianos son una parte originaria de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra tierra', dijo sobre esta minoría religiosa en el país árabe, que se calcula que cuenta con un escaso medio millón de miembros en la actualidad tras sufrir la brutal persecución de Estado Islámico.

Los cristianos en Irak son considerados una de las sociedades más antiguas del mundo y conservan importantes tradiciones ancestrales como el idioma caldeo, procedente del arameo y que a día de hoy es hablado por las familias cristianas en Nínive.

'Mesopotamia es la cuna de la civilización, la cuna de las religiones. Necesitamos estar unidos, coexistencia pacífica, unidos contra el terror y el extremismo y tendríamos que congregarnos todos alrededor de este mensaje', señaló el presidente iraquí. EFE