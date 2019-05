$!El presidente mexicano descarta impulsar una ley para legalizar el matrimonio gay

Antirretrovirales:

Violencia contra periodistas:

Aumento del desempleo:

Al ser cuestionado por el incremento del desempleo en el primer trimestre del año, del 3,1 % al 3,4 %, López Obrador respondió que “hay más oportunidades de trabajo en la actualidad” pero que no se registran.

El presidente alegó que cerca de 500.000 jóvenes están empleados gracias al programa de becas gubernamental Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras que 200.000 jornaleros ya han sido contratados por el Gobierno para la plantación de árboles frutales en el sur del país.

“Esto no se registra en las cifras de desempleo pero vamos bien, no me atrevería a decirles mentiras, a decir que vamos bien si no fuese cierto”, aseveró.