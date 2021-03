El presidente paraguayo da paso para sanear salud pública y crisis política

Asunción, 8 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, arrancó este lunes su anunciado recambio de gabinete con la designación del nuevo responsable de la Salud Pública, el origen de una crisis sanitaria que ha devenido en política, con multitudinarias movilizaciones que demandan la renuncia del mandatario por su gestión de la pandemia.

Julio Borba, el nuevo ministro de la cartera, ocupaba de forma interina el cargo desde el pasado viernes tras la salida de Julio Mazzoleni, que estaba en el ojo del huracán ante la falta de insumos y medicinas en los centros de salud que fueron denunciadas por el gremio de enfermeros y familiares de familiares con covid.

Pese al paso al costado de Mazzoleni, esas denuncias generaron masivas protestas de rechazo al Gobierno de Abdo Benítez, que el sábado prometió unos cambios ministeriales que de momento se reducen a Salud y a dos cargos de su primer anillo: la jefatura del Gabinete Civil y la Unidad de Gestión Presidencial.

Quedan pendientes las renovaciones de los ministerios de Educación y de la Mujer, tal y como apuntó el mandatario, que no descartó movimientos en otros departamentos.

INSUMOS Y VACUNAS

En su comparecencia ante los medios, Borba manifestó la prioridad de su Ministerio en garantizar los insumos y medicamentos a la población desde la red publica, de las más atrasadas de la región y objeto de la indignación ciudadana desde antes de que entrara en escena la pandemia en el país.

Asimismo expresó que el Ministerio ya ha establecido canales de comunicación para conseguir la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible, y de ser necesario enviar personal de Salud a Rusia, Estados Unidos e India para acelerar los procesos.

No obstante, el nuevo ministro recalcó que no quiere dar 'falsas expectativas', por lo que no se harán anuncios sobre vacunas hasta que 'sea efectiva la fecha'.

En posteriores declaraciones, Borba insistió en que la demora de la llegada de las vacunas a Paraguay no se debe a una mala gestión del Gobierno, sino a que la demanda mundial sobrepasa a la capacidad de la producción.

Paraguay, con siete millones de habitantes y algo más de 3.300 muertes por el coronavirus, ha recibido hasta la fecha 4.000 vacunas rusas y 20.000 dosis donadas por Chile, todas destinadas al personal de blanco.

¿GOLPE DE TIMON?

Diversos analistas consideraron insuficientes los cambios planteados por Abdo Benítez de cara a aplacar las protestas de la ciudadanía movilizada en las calles, que además extendió su reclamo de dimisiones al vicepresidente, Hugo Velázquez, también del conservador Partido Colorado.

Esas consignas, que comenzaron el viernes, con la primera de las grandes protestas, reprimida por la Policía, se repitieron este sábado frente a la residencia presidencial, con una multitud, en su mayoría gente joven, exigiendo la renuncia de Abdo Benítez y de su 'gobierno inútil y corrupto'.

Una parte de esa concentración se trasladó a su término a la residencia del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) para continuar la protesta, que fue disuelta por la Policía Nacional con pelotas de goma y gas lacrimógeno.

Cartes, con una de las grandes fortunas del país, es uno de los árbitros de la política paraguaya, al presidir la corriente del coloradismo que controla la Cámara de Diputados, cuyo presidente, Pedro Alliana, es a su vez el presidente de la centenaria formación.

De hecho, los cambios de Gobierno de Abdo Benítez se han interpretado como concesiones al sector de Cartes, disconforme con los ministros sacrificados por el mandatario, y a quien este contentaría con reemplazos del entorno político del expresidente.

A cambio, el presidente obtendría el respaldo de Cartes para que su bancada en la Cámara Baja cierre el paso a la iniciativa de juicio parlamentario que el fin de semana anunció la oposición para intentar su destitución.

El apoyo de Cartes fue crucial en 2019, cuando su sector no se sumó a la propuesta de juicio político a Abdo Benítez, al salir a la luz un acuerdo secreto energético con Brasil que la oposición denunció como entrega de la soberanía nacional.

Así las cosas, los grupos de ciudadanos que han protagonizado las protestas, autoconvocados a través de las redes y sin enseñas partidarias, prometen seguir con las marchas hasta la renuncia de Abdo Benítez.EFE