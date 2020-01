El presidente polaco no acudirá a conmemoraciones del Holocausto en Jerusalén

Varsovia, 7 ene (EFE).- El presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunció este martes que no acudirá a los actos conmemorativos del Holocausto previstos para el 23 de enero en el memorial Yad Vashem, en Jerusalén, porque no le permiten tomar la palabra en la ceremonia, mientras que a otros mandatarios, como al presidente ruso, Vladímir Putin, sí.

'No me parece correcto que los presidentes de Rusia, Alemania y Francia o los dirigentes del Reino Unido y Estados Unidos puedan hablar en una ocasión como la ceremonia de conmemoración en recuerdo de las víctimas del Holocausto y que no pueda hacerlo el presidente polaco', lamentó Duda en un discurso televisado.

'La imposibilidad de que pueda hablar en una ocasión como esa va en contra de los intereses de Polonia', dijo Duda, quien recordó que, de los seis millones de víctimas judías del Holocausto, tres millones eran judíos polacos.

La ceremonia organizada para el 23 de enero en el Yad Vashem, el museo del Holocausto de Jerusalén, marcará el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, operado por los nazis en la Polonia ocupada entre 1941 y 1945.

El día 27, Polonia organizará un acto conmemorativo en el antiguo campo de Auschwitz (localizado en la localidad polaca de Oswiecim), donde se espera contar con la asistencia de delegaciones de todo el mundo.

La negativa de Duda a asistir a la ceremonia organizada en Jerusalén se produce días después de que Putin sugiriese que Polonia mantuvo una alianza con la Alemania de Hitler antes del comienzo de la II Guerra Mundial en 1939.

'Hay palabras que son completamente contrarias a la verdad histórica y no esconden más que un intento de menoscabarnos como país y falsificar los hechos que tuvieron lugar en la II Guerra Mundial', dijo Duda en respuesta a las afirmaciones de Putin. EFE