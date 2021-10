El primer clásico de la generación 'teen' del Barça

Sergi Escudero

Barcelona, 21 oct (EFE).- El clásico del próximo domingo será el primero que vivirá la denominada generación 'teen' del Barcelona como parte importante de un equipo que está en plena regeneración después del adiós de Leo Messi y en un momento en el que Ronald Koeman se ha visto obligado a tirar de La Masia a causa de las dificultades económicas del club.

A principios de octubre, el Barça publicó en su revista oficial una fotografía bajo el título 'Dream Teen' en la que aparecían 14 jugadores de, como mucho, 22 años que están destinados a formar la base del futuro de este conjunto.

Los protagonistas fueron Sergiño Dest (20 años), Iñaki Peña (22), Óscar Mingueza (22), Ronald Araujo (22), Nico González (19), Eric García (20), Arnau Tenas (20), Álex Collado (22), Alejandro Balde (18), Yusuf Demir (18), Ansu Fati (18), Riqui Puig (22), Pedro González 'Pedri' (18) y Pablo Páez Gavíria 'Gavi' (17).

Cinco de ellos (Dest, Mingueza, Araujo, Ansu Fati y Pedri) ya han disputado clásicos y Mingueza y Ansu Fati hasta marcaron en los que se jugaron el curso pasado. El defensa lo hizo en el partido de la segunda vuelta disputado en el Estadio Alfredo di Stéfano y el delantero, en el del Camp Nou. En los dos casos los tantos fueron infructuosos, ya que el Barça cayó por 2-1 y 1-3, respectivamente.

Precisamente Ansu, que esta semana renovó con el club azulgrana, es quien más clásicos ha disputado de la generación 'teen', con tres. Le siguen Dest y Pedri con dos y Mingueza y Araujo, con uno.

Este domingo a las 16.15 h no podrán jugar ni Pedro González 'Pedri ni Ronald Araujo, los dos lesionados. En cambio, Ansu Fati y Sergiño Dest apuntan a titulares y Óscar Mingueza en principio partirá desde el banquillo.

De los nueve jugadores restantes de la generación 'teen' que aún no han debutado en un clásico quien mejor lo tiene para hacerlo es Gavi, que se ha hecho imprescindible en el centro del campo azulgrana durante este inicio de temporada. También Eric García tiene muchos números de formar parte del once inicial, acompañando a Gerard Piqué en la posición de central.

Por su parte, Nico González, Yusuf Demir, Alejandro Balde y Riqui Puig cuentan con pocas opciones de ser titulares, aunque alguno de ellos podría tener minutos en la segunda parte.

Salvo desgracia en la portería, los guardametas del filial Iñaki Peña (que seguramente hará las funciones de tercer portero) y Arnau Tenas no pisarán el césped del Camp Nou ante el Real Madrid igual que Álex Collado, que está viviendo un 'via crucis' al no poder haber sido inscrito como jugador del primer equipo del Barça.

'El sueño de mi toda mi junta directiva es tener un once titular formado por once jugadores de La Masia', dijo el presidente Joan Laporta este jueves en el acto de renovación de Ansu Fati, que firmó con el Barça hasta 2027 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Días antes, Pedri, formado en el Las Palmas, renovó hasta 2026 con la misma cláusula. EFE

