El primer debate de candidatos en 18 años genera mofa en Bolivia

La Paz, 4 oct (EFE).- Los comentarios, mofas, sátiras y bromas en redes sociales sobre el que se constituyó el primer debate de candidatos a la Presidencia de Bolivia en los últimos dieciocho años no han parado y han dejado de lado las propuestas en economía que debían cobrar relevancia.

Luis Arce del MAS, el expresidente Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, el también exmandatario Jorge Quiroga por Libre 21, el exlíder cívico Luis Fernando Camacho por Creemos, el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun Chung del Frente Para la Victoria (FPV), el minero Feliciano Mamani de Pan-Bol y María Bayá de Acción Democrática Nacionalista (ADN) fueron objeto de bromas.

Los cánticos, alguna propuesta insólita, el vestuario de algún postulante, oratoria poco afable o expresiones coloquiales que desataron sorna, cobraron relevancia ante la prohibición de hacer alusiones personales y la restricción a temas netamente económicos.

'Never in the live' (nunca en la vida) fue la respuesta del expresidente Mesa a una pregunta sobre su supuesta oposición suya al pago de bonos sociales en plena crisis por la COVID-19, que despertó a una audiencia enfriada con una serie de datos sobre economía.

Una batalla a parte fue la que la organización tuvo con Mesa por lanzar en la transmisión televisiva un video sobre su perfil electoral sin audio, que valió acusaciones y aclaraciones mutuas en vivo.

El exmandatario Jorge Quiroga rompió el molde al combinar la formalidad de su saco y corbata con las zapatillas deportivas que apenas pudo ocultar detrás del pedestal en el que se acomodó.

En tanto que el exlíder cívico Luis Fernando Camacho propuso un trabajo por horas para las mujeres de manera que 'puedan atender la casa', en una expresión que fue calificada por muchos como machista.

El minero Feliciano Mamani salió del libreto al mencionar en un plano muy coloquial que es 'Mamani pero no mamón', en un sentido en el que ese apellido se utiliza en la jerga boliviana como sinónimo de aquel término que refiere a las personas que engañan o hacen burla de los demás.

En su última intervención, la candidata Bayá llamó la atención al pedestal para pasear por el escenario al dirigir un discurso corto con una oratoria ríspida y poco empática.

El toque de gracia, también al final, fue el que puso pastor Chi, que cantó una alabanza cristiana a capela después de prometer construir un espacio tipo la ciudad estadounidense de Las Vegas en el atractivo salar de Uyuni.

El debate económico que se creyó estaba a la medida del candidato Arce, que fue por doce años ministro del rubro con Evo Morales, pasó aparentemente desapercibido a raíz de las curiosidades que expusieron los demás postulantes a la Presidencia de Bolivia y que han sido motivo de comentario público después de su realización.

Las elecciones generales en Bolivia están previstas para el próximo 18 de octubre para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados. EFE