El primer ministro búlgaro niega cualquier implicación en blanqueo en España

Sofía, 21 feb (EFE).- El primer ministro búlgaro, Boiko Borisov, rechazó este viernes cualquier implicación en un caso de supuesto blanqueo de capitales en España que investigan actualmente Los Mossos y la Fiscalía Anticorrupción.

'No tengo nada que ver con las citadas empresas', afirmó Borisov a periodistas en Bruselas, según un vídeo publicado en su cuenta de Facebook, en referencia a una información desvelada hoy por 'El Periódico de Cataluña'.

El rotativo español afirma que Anticorrupción rastrea la entrada de cinco millones de euros para una mansión y una tienda de lujo en Barcelona y que esa investigación de una supuesta trama de blanqueo internacional de capitales apunta al jefe del Gobierno búlgaro.

La beneficiaria de la trama 'sería Borslava Yovcheva, una exmodelo búlgara cuya posible vinculación con Borisov está bajo la lupa', indica hoy el rotativo.

Yovcheva y su padre 'han formado parte de dos empresas con sede en Barcelona, Numin Invest SL y EMA BGS SL, que recibieron más de cinco millones de euros desde el año 2013', añade.

El primer ministro de Bulgaria resaltó hoy que no tiene ninguna vivienda o inmueble en Barcelona, ciudad que no ha vuelto a visitar desde 'cuando era alcalde de Sofía, hace 15 años'.

En el artículo del diario español 'se mencionan personas que no he visto desde hace 10 o incluso 20 años. Gente con la que he jugado tenis o fútbol. Pero conocer a alguien no significa que estás implicado en algo', insistió.

'Hasta el momento, ningún servicio, autoridad, fiscalía o policía me ha contactado para preguntarme si las publicaciones se corresponden con la verdad o no. Vamos a ver qué concluirá la investigación', declaró Borisov.

Por otro lado, dio a entender que detrás de las investigaciones habría una campaña sucia orquestada por Moscú y el presidente de Bulgaria, Rumen Radev.

'Entiendo los esfuerzos de mi vecino de trabajo', dijo en alusión evidente a Radev, pues la presidencia del país balcánico está situada enfrente a la sede del Gobierno.

Radev es considerado cercano al Kremlin y mantiene una relación conflictiva con el primer ministro.

Según Borisov, la investigación española, basada en una denuncia de una ONG búlgara, es la continuación de una campaña en su contra lanzada en 2015 por 'los hijos de los agentes de GRU (el servicio de inteligencia militar de Rusia).

Borisov aseguró que desde hace dos meses sabía que El Periódico estaba a punto de publicar información sobre esta publicación.

Además, afirmó que pidió al diario español mencionar en el perfil de su persona que posee las más distinguidas órdenes y medallas de España, incluido un reconocimiento por la cooperación que los dos países han efectuado en la lucha contra el narcotráfico. EFE