El primer ministro de Perú achaca su salida a 'los poderes fácticos'

Lima, 6 oct (EFE).- El cesante primer ministro de Perú, Guido Bellido, aseguró este miércoles desconocer los motivos de su salida del Gobierno del presidente Pedro Castillo, y lo achacó a 'poderes y fuerzas fácticas' contrarias al Ejecutivo.

Bellido consideró en conferencia de prensa que, durante los 70 días que ostentó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ejerció el cargo 'con decoro conforme a las promesas de campaña' hechas por el partido marxista Perú Libre, que promueve una Asamblea Constituyente.

Preguntado por los errores que considera que cometió como primer ministro, Bellido afirmó que a Perú Libre le jugó en contra 'el ímpetu de ser coherentes con lo planteado en campaña'.

'Probablemente le hemos puesto mucha pasión, y tal vez alguna metáfora los medios de comunicación no han podido comprenderla en toda su dimensión', manifestó Bellido.

El ya exjefe del gabinete de Castillo negó que dentro del Ejecutivo haya existido divisiones entre los ministros más allegados a Perú Libre y los de otros partidos de izquierda más moderada que apoyaron al presidente en la segunda vuelta de la campaña electoral.

'En el gabinete siempre ha habido un respeto y un diálogo franco y sincero. Quien habla no ha tenido ningún inconveniente con nadie', sostuvo.

EL PARTIDO POR ENCIMA DE TODO

Sobre su cercanía con Vladimir Cerrón , el líder de Perú Libre, Bellido aseguró que su lealtad es con 'el partido y su ideario, y el partido está mucho más allá de las personas'.

'Nuestro presidente Pedro Castillo es el presidente de todos. Vladimir Cerrón y todos los militantes tenemos que darle soporte en este proceso, sobre la base del ideario de Perú Libre', apostilló.

El ex primer ministro también aconsejó a 'quien asuma ahora la PCM ponerse en sintonía con la población, que ha decidido elegir este Gobierno, no con los del otro lado, no con los poderes fácticos, no con quienes tienen en su poder hoy diferentes espacios'.

'Estos poderes fácticos, financieros, empresariales y económicos tienen capturados los órganos de justicia y, amparados en el eufemismo de la autonomía de poderes, no se someten a las elecciones. Quieren gobernar nuestro país como una organización que criminaliza a todo opositor político', añadió.

En ese sentido, demandó a su sucesor o sucesora continuar con la renegociación de los contratos del yacimiento de gas de Camisea, una bandera que Bellido enarboló casi a título personal desde la pasada semana y cuya primera reunión estaba prevista inicialmente para este miércoles.

POLÉMICA FIGURA

La designación de Bellido como primer ministro causó mucha polémica y crispación por tratarse de uno de los hombres de confianza de Cerrón dentro de Perú Libre y representante de la izquierda del ala más ortodoxa de este partido de izquierda socialista.

Castillo lo escogió para liderar su gabinete pese a estar investigado por presunta apología al terrorismo al difundir mensajes en redes sociales que ensalzaban la figura de Edith Lagos, una de las primeras caras más conocidas del terrorismo practicado por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso.

A ello se suma que este mismo miércoles le fue impuesto una orden de alejamiento contra la congresista opositora Patricia Chirinos, quien lo denunció por presunta violencia psicológica al supuestamente haberle dicho 'ahora solo falta que te violen' en un intercambio dialéctico en el Congreso. EFE

fgg/dmt