Roma, 19 mar (EFE).- El primer ministro italiano Mario Draghi se vacunará con AstraZeneca, aseguró este viernes, después del segundo aval de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), si bien advirtió que todavía no ha reservado una cita.

'No me he registrado todavía, pero me vacunaré con AstraZeneca', dijo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado un nuevo paquete de ayudas por valor de 32.000 millones para apoyar a familias y empresas penalizadas por la crisis derivada de la pandemia.

Italia reanudó este viernes la vacunación con el fármaco británico, que había sido suspendido cautelarmente el lunes, tras el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que aseguró ayer que no ve evidencias de que esta vacuna tenga relación directa con los casos de tromboembolismo detectados en Europa.

La información que analizó la EMA hace referencia a veinte millones de personas que han sido vacunadas con AstraZeneca en la Unión Europea y el Reino Unido, en las que se detectaron veinticinco casos de trombosis.

Draghi ya se pronunció favorablemente el jueves: 'El gobierno acoge con satisfacción la declaración de la EMA. La prioridad del gobierno sigue siendo realizar el mayor número de vacunaciones en el periodo de tiempo más breve posible', dijo entonces.

En total, Italia ha administrado 7.428.407 dosis de los tres fármacos que inocula (Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca) y 2.336.928 italianos han sido inmunizadas al recibir las dos dosis necesarias de la vacuna. EFE