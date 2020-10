El príncipe Jorge, consternado por el documental climático de Attenborough

Londres, 8 oct (EFE).- El príncipe Jorge, hijo mayor del príncipe Guillermo, quedó consternado tras ver el último documental de sir David Attenborough sobre las amenazas al medioambiente, hasta el punto de que sus padres debieron interrumpirlo debido a la tristeza que sufría el pequeño.

Guillermo, duque de Cambridge, lanzó este jueves los premios ambientales Earthshot -dotados con 50 millones de libras (55 millones de euros) y reveló en una entrevista con el canal 'Sky News' el episodio con su hijo.

En medio de la emisión del documental 'La extinción: los hechos', de David Attenborough, el niño, de siete años, no pudo seguir viéndolo y sus padres tuvieron que quitarlo 'porque Jorge se puso tan triste que me dijo que lo apagase', aclaró Guillermo.

'¿Por qué hemos llegado a esto?', preguntó Jorge a su progenitor, quien aseguró en la entrevista estar 'luchando por mantener los niveles de optimismo' con sus hijos.

'A veces me miro y me pregunto: '¿Estaré haciendo lo suficiente como padre?'. No podemos dejar la gravedad de este asunto a las futuras generaciones', señaló Guillermo.

El segundo en la línea sucesoria británica tras el príncipe Carlos comentó en la entrevista que el mismo compromiso que se está empleando para abordar la COVID-19 debería mostrarse para salvar el medioambiente.

El presentado como 'premio Nobel de la Tierra', los Earthshot, cuentan con un fondo en premios de 50 millones de libras (55 millones de euros) para los próximos diez años, con el objetivo de reconocer las ideas, tecnologías o políticas que puedan llegar a salvaguardar el planeta. EFE