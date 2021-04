El puertorriqueño Kris Floyd estrena su nuevo sencillo “7/24

San Juan, 23 abr (EFE).- El cantante, compositor y rapero puertorriqueño Kris Floyd estrenó su nuevo sencillo titulado “7/24”, adelanto de lo que será su próximo trabajo musical, según un comunicado divulgado este viernes.

La canción llega después del tema “Códigos”, que ya se ha convertido en un imprescindible en el repertorio del artista, según destaca el comunicado.

“7/24” es una composición escrita por el mismo Kris Floyd y musicalmente producida por Saints, un tema de Trap que refleja la unión de sonidos y letras con los que el intérprete crea su música.

El tema, lanzado bajo el sello disquero NEON16, ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

“La mayoría de las personas piensan que uno le está metiendo fuerte todos los días para simplemente “pegarse”, pero no siempre es así. A veces uno no para de trabajar y le dedica tiempo a lo suyo porque no quiere volver a la situación en la que estaba, porque quiere vivir de esto simplemente y quiere crecer cada vez más', señaló el artista.

'Como en casi todos los casos, todo cuesta algo y para poder echar hacia adelante, muchas veces tenemos que descuidar las relaciones o no podemos mantener una relación y bridarle el tiempo como quizás se merece.” expresó Kris Floyd.

“7/24” está acompañado de un video, filmado en Bogotá, bajo la dirección creativa de JASZ.

“Esta canción habla sobre cómo volver a un trabajo de 8 am a 5 pm no es una opción y por eso hay que estar trabajando 7/24. No por nadie, sino por uno mismo y cómo por hacer eso es difícil mantener una relación por más que ames a la persona.”, concluyó.

Kris Floyd, nacido y criado en Bayamón, Puerto Rico, ha tenido un contacto con la música desde temprana edad, encontrando inspiración y apoyo de su padre y su familia, que eran todos músicos, inspirándose a aprender a tocar instrumentos como la guitarra y la percusión desde pequeño. EFE