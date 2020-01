El Rayo Vallecano busca delantero y Piovaccari se plantea salir

Madrid, 24 ene (EFE).- Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, confirmó que su equipo busca reforzarse con un delantero en el mercado de invierno y que en el caso de cerrarse una operación el italiano Federico Piovaccari podría salir del club.

Así lo aclaró al ser preguntado acerca de su no convocatoria para el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey donde los suyos fueron capaces de eliminar en la tanda de penaltis al Betis después de empatar a dos en el tiempo reglamentario.

'La idea del club es traer un delantero, hablamos con él para ver en qué situación estaba. Nos comentó que no había ningún problema, incluso que él tiene equipos para poder salir. Y que le gustaría porque sabe que si viene otro sus minutos se van a ver disminuidos muchísimo. Lo que quiere es jugar'.

'Si al final el club decide traer a ese delantero seguramente saldrá. Porque el club lo necesita y porque él quiere salir para jugar más y para estar en otro sitio. A lo mejor se va a otro equipo donde le dan más años de contrato y eso es todo bueno, para él sobre todo', manifestó.

La salida en el caso de producirse, eso sí, sería decisión del futbolista: 'Yo le dije al club que si él se quería quedar no había nada que hablar. Que podía venir otro delantero pero no íbamos a echar a nadie'.

'Si sale es porque le conviene al club por una parte al dejar una ficha libre y porque él puede sacar ventaja al ir a un sitio donde seguir con su futuro. Por eso no le he convocado hoy. Esperaremos a ver si el club hace ese delantero y si no, se quedará y tiraremos para adelante', completó. EFE

