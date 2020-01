El Real Madrid celebra 300 partidos de Varane y 350 de Marcelo en Liga

Madrid, 18 ene (EFE).- Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, bajó a la finalización del encuentro liguero ante el Sevilla al vestuario local del estadio Santiago Bernabéu, para regalar dos camisetas conmemorativas al francés Raphael Varane, que cumplió 300 partidos con el conjunto madridista, y al brasileño Marcelo por su encuentro 350 en Liga.

Varane disputó su partido 300 con el Real Madrid en su novena temporada de blanco. Frente al Sevilla cosechó su triunfo 201 y ha marcado un total de catorce tantos.

'Imaginaba que podía llegar a estar cifra porque sabía el potencial que tenía. Es una evolución que vemos todos. Hay mucho trabajo detrás y mucha recompensa. No me sorprende porque cuando hace diez años el club creyó en él, me acuerdo que estaba aquí con Mourinho, fue una gran decisión ficharlo. Estoy muy contento de verle aquí', manifestó Zinedine Zidane.

Marcelo también se fotografió con sus compañeros junto a una camiseta para el recuerdo, con el dorsal 350 por los partidos que ha disputado en Liga con el Real Madrid en su decimocuarta temporada. Su balance 243 triunfos y un total de 25 goles para un lateral zurdo que siempre muestra su carácter ofensivo.

El lateral brasileño, que no era titular desde el 30 de noviembre, está a dos partidos de alcanzar la cifra de 500 oficiales con el conjunto madridista. EFE