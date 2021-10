El reestreno de Gerard, el reencuentro de Chimy y el cuarto gol de Memphis

Madrid, 17 oct (EFE).- La novena jornada supuso el reestreno como goleador de Gerard Moreno en LaLiga Santander, reencontró al argentino Chimy Ávila con esa destreza un año y nueve meses después y agrandó a cuatro dianas la cuenta del neerlandés Memphis Depay con el Barcelona, por el que también anotó su segundo tanto Ansu Fati.

Aplazado el partido del Real Madrid, no jugó -ni por tanto marcó- el líder indudable de la tabla, el francés Karim Benzema. Tampoco el segundo, Mikel Oyarzabal, lesionado en la Real Sociedad. Ni el tercero, el brasileño Vinicius, por las mismas circunstancias que su compañero galo. Sí lo hizo Memphis Depay, ya al acecho de ellos.

No había marcado aún en esta campaña en el torneo Gerard Moreno, que sí lo hizo frente al Osasuna, aunque no valió ni para sumar un punto. Ganó el conjunto navarro por 1-2 en el estadio de La Cerámica por la aparición decisiva de Chimy Ávila. Desde el 5 de enero de 2020, hace un año y nueve meses, lesionado gravemente dos veces de la rodilla, no lograba un gol el atacante argentino.

Rafa Mir, mientras, sumó su tercer gol de la temporada, ya a la altura en sus cifras de sus compañeros en el Sevilla Youssef En-Nesyri y Lamela.

- Clasificación 9ª jornada:

- Con 9 goles: Karim Benzema (FRA) (1p).

- Con 6 goles: Mikel Oyarzabal (2p) (Real Sociedad).

- Con 5 goles: Vinicius (BRA) (Real Madrid).

- Con 4 goles: Memphis Depay (NED) (Barcelona); Willian José (BRA) (Betis); Danjuma (NED) (Villarreal).

- Con 3 goles: Luis Suárez (URU) y Ángel Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Juanmi (Betis); Raúl de Tomás (1p) (Espanyol); Álvaro García y Radamel Falcao (COL) (Rayo Vallecano); Marco Asensio (Real Madrid); Youssef En-Nesyri (MAR) (1p), Rafa Mir (Sevilla) y Lamela (ARG) (Sevilla); Carlos Soler (2p) (Valencia).

- Con 2 goles: Íñigo Martínez y Iñaki Williams (Athletic); Thomas Lemar (FRA) (Atlético de Madrid); Ansu Fati, Sergi Roberto, Martin Braithwaite (DIN) (Barcelona); Álex Fernández (1p) y Espino (URU) (Cádiz); Iago Aspas (1p) y Santi Mina (Celta); Lucas Pérez (Elche); Aleix Vidal (Espanyol); Sandro Ramírez (Getafe); Luis Suárez (COL) (Granada); Roger Martí (1p) y José Luis Morales (Levante); Dani Rodríguez y Fer Niño (Mallorca); Roberto Torres (1p), David García y Kike García (1p) (Osasuna); Óscar Trejo (2p) (ARG) (Rayo Vallecano); Julen Lobete y Aritz Elustondo (Real Sociedad); Gonçalo Guedes (POR) y Hugo Duro (Valencia); Manu Trigueros (Villarreal).

- Con 1 gol: Joselu (1p) y Víctor Laguardia (Alavés); Vivian y Raúl García (Athletic); Carrasco (BEL) (Atlético de Madrid); Luuk de Jong, Piqué, Coutinho (BRA) y Ronald Araújo (URU) (Barcelona); Rodri, Canales, Fekir (FRA) y Kike Hermoso (Betis); Negredo (1p), Haroyan (ARM) y 'Choco' Lozano (HON) (Cádiz); Franco Cervi (ARG), Brais Méndez y Denis Suárez (Celta); Enzo Rocco (CHI), Lucas Boyé (ARG), Darío Benedetto (ARG) y Mojica (COL) (Elche); Leandro Cabrera (URU) (Espanyol); Domingos Duarte (POR), Germán, Rubén Rochina y Luis Milla (1p) (Granada); Campaña, Rober Pier (Levante); Brian Oliván, Ángel Rodríguez y Kang In Lee (KOR) (Mallorca); Íñigo Pérez, Javi Martínez, José Ángel Valdés, 'Cote', Chimy Ávila (ARG), Lucas Torró y Manu Sánchez (Osasuna); Santi Comesaña, Pathé Ciss (SEN), Isi, Mario Hernández y Sergi Guardiola (Rayo Vallecano); Dani Carvajal, Nacho Fernández, Bale (PDG), Camavinga e Isco (Real Madrid); Barrenetea y Mikel Merino (Real Sociedad); Papu Gómez (ARG) (Sevilla); Wass (DIN), Maxi Gómez (URU), José Luis Gayá, Marcos André (BRA) y Omar Alderete (PAR) (Valencia); Yeremy Pino, Gerard Moreno y Alberto Moreno (Villarreal).

- En propia puerta: Aissa Mandi (ALG) (Villarreal, contra Atlético de Madrid); Aridane (Osasuna, contra Valencia); Oblak (Atlético de Madrid, contra Getafe); Pathe Ciss (Rayo Vallecano, contra Athletic); Lato (Valencia, contra Sevilla). EFE

