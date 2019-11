El registro de esclavos surinameses perdurará en la memoria digital

Imane Rachidi

La Haya, 15 nov (EFE).- Más de 162.000 nombres de ciudadanos surinameses, esclavizados en plantaciones del país sudamericano por Holanda entre 1830 y 1863, fueron digitalizados por un equipo de voluntarios, permitiendo a más de un millón de descendientes identificar a sus familiares y recordar una etapa oscura para los holandeses.

Nombre del esclavo: Adonis, Christiaan, Rinaldo, Andries, London o Constant. Nombre de la madre: Dulcina, Philippina, Carolina, Christina, Dora y Cornelia. Estos son solo seis de un total de 162.000 nombres recogidos en 17.000 hojas de papel, junto a fechas de nacimiento, precio de compra, plantación y datos usados para determinar el valor, como enfermedades infecciosas, en especial, la lepra.

Como si se tratara de 'un libro de contabilidad de personas', los esclavos aparecen inscritos solo con un nombre, como 'objetos' que pertenecen a un propietario que se las ingeniaba para ponerles motes 'desagradables': África, Mono, Papio o Bastardo, explica a Efe el historiador holandés Coen van Galen, de la Universidad de Radboud.

A algunas mujeres se las llamaba Amorette o Venus, lo que 'puede sonar muy agradable, hasta que te das cuenta de que son todos nombres que enfatizan la sexualidad, y las mujeres no tenían forma de defenderse de los abusos' del dueño.

Es el caso de Helena, un nombre que no aparece tachado (lo que significaría que murió en la plantación), pero sí con un apunte que especifica que fue vendida en 1834 a una familia acaudalada para 'uso privado'.

'Viendo el registro, se entiende que el comercio de esclavos necesitaba a personas mentalizadas o con convicción de que son propietarios y se encontraban en una posición superior a las personas con las que comerciaban. Esa mentalidad, creo, ha seguido existiendo mucho después de la abolición de la esclavitud', añade Van Galen.

Junto a Maurits Hassankhan, historiador de la Universidad Anton de Kom de Surinam, decidieron lanzar este proyecto a gran escala en enero de 2017, cuando se dieron cuenta de que no había rastro digital de las personas que fueron privadas de su libertad y sometidas a trabajos forzados por los holandeses.

Ahora cualquier persona que haya crecido escuchando historias sobre cómo uno de sus antepasados fue esclavizado en una plantación surinamesa después de 1830, podrá encontrar información detallada sobre los miembros de su familia, que se encuentra ya publicada en la web de los archivos nacionales de Surinam y Holanda.

El registro es la fuente más importante sobre las personas esclavizadas en Surinam en el siglo XIX, pero debido a que los nombres no se enumeraban por plantación o propietario, ni por orden alfabético, era imposible buscar familiares en la manera tradicional, en un libro de registro.

Los dos historiadores lanzaron primero una campaña de 'crowdfunding' para financiar el proyecto y en un mes casi duplicaron los fondos que esperaban, unos 40.000 euros. Entonces, empezaron a reclutar voluntarios dispuestos a transcribir los datos, ordenarlos y aclararlos, antes de ponerse a digitalizar cada uno de ellos.

Unas 700 personas han hecho el trabajo, durante dos años y medio, para que hoy cualquier ciudadano interesado pueda teclear un nombre o incluso una plantación para ver desde un ordenador cuándo, cómo y por qué su bisabuelo o tatarabuelo fue esclavizado.

Primero registraron el periodo que abarca de 1851 hasta la abolición de la esclavitud, en 1863, datos que han estado en línea desde junio del año pasado. En tan solo seis meses, este archivo se visitó más de medio millón de veces, asegura Van Galen.

Teniendo en cuenta el éxito, el equipo de voluntarios se puso en marcha para digitalizar el resto de documentos, con datos de entre 1830 y 1851. 'Ahora nos gustaría enfocar en el estado civil de esos esclavos, para seguir su rastro después de ese periodo. Su vida no termina en 1863, más bien comienza', asegura.

El debate sobre la esclavitud es una cuestión sensible pero muy de actualidad en Holanda, aunque, reconoce este historiador, hay quienes dicen que 'eso ya ha pasado, es historia', pero 'aunque haya sido hace 150 años, hay gente todavía con recuerdos vivos, y sobre todo, con estereotipos vivos' sobre aquello.

'Los archivos de esclavos no abundan porque no se les consideraba personas relevantes y no hay casi datos. Si nos fijamos en las colonias españolas, tampoco hay un sistema de registro y mucho menos online. Es necesario democratizar este debate para que la sociedad sea consciente de lo que significó la esclavitud', concluye. EFE

