El regreso de 'Saw' lidera tímidamente la taquilla de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 17 may (EFE).- 'Spiral', la novena entrega de la saga de terror 'Saw', lideró este fin de semana la taquilla de EE.UU., donde los cines comienzan poco a poco a retomar su actividad a pesar de que el 40 % de las salas permanecen cerradas por la falta de títulos en cartelera.

Con una recaudación de 8,7 millones de dólares, 'Spiral: From the Book of Saw' ha logrado el primer puesto con una apuesta arriesgada en la que sus protagonistas, Samuel L. Jackson y Chris Rock, han dado un giro cómico a la famosa franquicia de gore y suspense.

Se trata del peor estreno en la historia de la franquicia, aunque es un dato que debe contextualizarse en la pandemia ya que, por ejemplo, 'Saw VI' recaudó 14 millones de dólares en su estreno de 2009, con los cines a pleno rendimiento.

En segundo lugar se situó 'Wrath of Man', que la semana anterior lideró la taquilla con 8,3 millones y en esta ocasión se conformó con 3,7 millones.

Por su parte 'Those Who Wish Me Dead', el thriller protagonizado por Angelina Jolie, logró atraer a un puñado de espectadores a los cines, a pesar de que se estrenó de manera simultánea y gratuita por la plataforma HBO Max.

La cinta de Warner Bros. recaudó 2,8 millones de dólares y se situó por delante de 'Demon Slayer: Mugen Train', un filme de anime japonés que ha resultado un éxito internacional con más de 400 millones de dólares de ingresos en todo el mundo.

Finalmente, 'Raya and the Last Dragon' sumó 1,7 millones en su segundo mes en cartelera y se convirtió en la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de 'Godzilla vs. Kong'.

En las próximas semanas, estrenos como 'Cruella', 'A Quiet Place Part II' y 'Blast Beat' prometen animar más la oferta de los cines. EFE